Tren se descarrila y deja más de 30 heridos y 3 muertos en Alemania

La policía alemana apunta a un deslizamiento de tierra como la causa más probable del accidente en la tarde del domingo que dejó tres muertos. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El descarrilamiento de un tren en una zona boscosa del suroeste de Alemania que dejó tres muertos el domingo pudo haber sido causado por la inundación del sistema de alcantarillado, anunciaron el lunes las autoridades.

“Creemos que las fuertes lluvias en la zona del accidente provocaron el desbordamiento de un pozo de alcantarillado”, dijeron en un comunicado conjunto la policía de Ulm y los fiscales de Ravensburg.

“El agua provocó un deslizamiento de tierra en el terraplén junto a las vías, lo que provocó el descarrilamiento”, indicaron

Alrededor de 100 pasajeros estaban en el tren cuando ocurrió el accidente, hacia las 18:10 del domingo (11:05 a. m., hora de Colombia) cerca de la ciudad de Riedlingen, en el estado de Baden-Wuerttemberg.

En el momento del accidente había grandes tormentas eléctricas en la zona, según el servicio meteorológico.

Le puede interesar: Israel comete un genocidio en Gaza, según grupos de derechos humanos israelíes

Tres personas murieron en el accidente, incluido el conductor del tren y un miembro del personal a bordo. Al menos 41 personas resultaron heridas, algunas de gravedad.

La empresa de ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn informó en su página en internet de que el tráfico ferroviario en esa línea ha quedado suspendido, sin especificar por cuánto tiempo, y que ha habilitado un servicio alternativo por carretera.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, se mostró “profundamente conmocionado” y dijo que había ordenado “poner todos los medios necesarios a disposición de los equipos de rescate”.

En el lugar del accidente, los bomberos trataban de ayudar junto a los vagones volcados, según las imágenes difundidas en las televisiones, en un lugar de difícil acceso. Fueron movilizados helicópteros para evacuar a los heridos hacia los hospitales cercanos.

El nuevo gobierno conservador de Alemania liderado por Merz se ha comprometido a hacer grandes inversiones en los próximos años para modernizar las infraestructuras de la mayor economía europea.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com