Trump a Zelenski: si quiere Crimea, ¿por qué no pelearon por ella hace once años?

Frente a lo que dijo Volodímir Zelenski en una rueda de prensa el miércoles por la mañana, citada por The Wall Street Journal: “Ucrania no reconocerá legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada de qué hablar. Esto va en contra de nuestra Constitución”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo acusó de hacer declaraciones “incendiarias”, en momentos en que, según él, un acuerdo con Moscú estaría “muy cerca”.

Las palabras de Zelenski respondían a la propuesta presentada por el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien expuso la visión de Washington para un acuerdo de paz que permitiría a Rusia conservar territorios ucranianos ocupados, incluida Crimea. Pero Trump advirtió que la negativa de Zelenski a aceptar esos términos “no hará nada más que prolongar el ‘campo de muerte’”.

“Nadie le está pidiendo al presidente Zelenski que reconozca Crimea como territorio ruso”, escribió en su red Truth Social. “Pero si quiere Crimea, ¿por qué no pelearon por ella hace once años, cuando fue entregada a Rusia sin que se disparara un solo tiro?”

Esta crítica de Trump a Zelenski se produce mientras emisarios de Washington, Kiev y varios países europeos se reúnen en Londres para buscar una salida diplomática a la guerra en Ucrania, iniciada por Rusia en 2022 tras haberse anexado Crimea en 2014.

Trump afirmó que Crimea, una península del mar Negro con importantes instalaciones navales soviéticas y rusas, “se perdió hace años”. La creciente presión de Washington sobre Kiev para aceptar los términos del acuerdo ocurre mientras el mandatario estadounidense busca cumplir su promesa electoral de poner fin al conflicto en 24 horas.

Sin embargo, no ha ejercido una presión equivalente sobre Moscú, y ha llegado a ofrecer levantar las sanciones económicas contra Rusia si esta detiene los combates.

El plan de Estados Unidos

Lo que Vance planteó más temprano el miércoles, antes de las declaraciones de Zelenski y Trump, es que el acuerdo liderado por Estados Unidos, “congelaría las líneas territoriales en un nivel cercano a donde están hoy”.

“Eso significa que ucranianos y rusos van a tener que renunciar aparte del territorio que poseen actualmente”, sostuvo durante un viaje a India.

Congelar las líneas del frente supone que Ucrania pierda grandes áreas bajo ocupación rusa. Vance no explicó qué territorio tendría que abandonar Rusia.

Washington ha “emitido una propuesta muy explícita tanto para los rusos como para los ucranianos” y “es hora de que digan ‘sí‘, o que Estados Unidos se retire de este proceso”, advirtió Vance.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no acogió estas palabras como un ultimátum: “Estados Unidos continúa con sus esfuerzos de mediación, y lo celebramos”, declaró. Esto ha fomentado una creciente especulación sobre que Washington estaría dispuesto a reconocer el control ruso sobre Crimea como incentivo para que Moscú detenga su invasión, alarmando a Europa.

Keir Starmer, el primer ministro británico, reiteró que le corresponde “a Ucrania decidir sobre su futuro”, mientras que el gobierno francés afirmó que la “integridad territorial” de este país es una “exigencia muy firme” de los europeos.

Ucrania y sus aliados europeos exigen el retorno completo a las fronteras anteriores a 2014, una posición que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó en febrero de “irreal”.

Las conversaciones del miércoles en Londres tuvieron un calibre menor de lo esperado a nivel diplomático, al ser cancelada a última hora la presencia de ministros y se prevé que el enviado presidencial de Estados Unidos, Steve Witkoff, visite Moscú esta semana.

Aunque Estados Unidos mantiene conversaciones por separado con Kiev y Moscú, Zelenski indicó el martes que su país está dispuesto a dialogar con Rusia solo después de un alto el fuego.

El presidente ucraniano añadió que le “gustaría” reunirse con Trump el sábado en el Vaticano, donde ambos asistirán al funeral del papa Francisco.

Bombardeos rusos

Los últimos esfuerzos diplomáticos se producen tras una nueva ola de ataques aéreos rusos que rompieron una breve tregua de Pascua.

Un ataque con drones contra un autobús que transportaba trabajadores en la ciudad de Marganets, en el sureste de Ucrania, mató a nueve personas e hirió al menos a 30 más, dijo el gobernador regional de Dnipró el miércoles.

Las autoridades ucranianas también reportaron ataques en las regiones de Kiev, Járkov, Poltava y Odesa.

A la luz de esta ofensiva, Zelenski pidió un “cese al fuego inmediato, completo e incondicional”.

En Rusia, se reportó que una persona resultó herida por bombardeos en la región de Bélgorod.

