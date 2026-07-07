Trump insiste en que EE. UU. anexione Groenlandia tras su llegada a la cumbre de la OTAN

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió al presidente estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto de Ankara, antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. Foto: EFE - OSMANCAN GURDOGAN / POOL

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró algo que ha dicho desde hace tiempo: su interés en la anexión de Groenlandia. También amenazó con retirar todas las fuerzas armadas estadounidenses de Europa, después de una reiterada oposición desde el Viejo Continente a esas pretensiones del líder republicano.

A su llegada a Ankara, Turquía, sede de la cumbre de la OTAN, el jefe de la Casa Blanca se pronunció frente a las fricciones que han tenido los miembros de la Alianza Atlántica y Washington tras el inicio de su segunda administración. Ante unos periodistas dijo: “Me decepcionó mucho la OTAN. No nos trataron bien por haber hecho algo en Irán”.

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Trump reiteró algo que ya ha dicho antes: “No necesitamos la ayuda de nadie, pero antes de que la pidiera, me dijeron que no estarían ahí”. Sobre la vieja polémica alrededor de Groenlandia, añadió que ese desacuerdo “perjudicó” su relación con la alianza militar.

Al respecto, mencionó: “Dinamarca no invierte dinero para ayudar realmente a Groenlandia, pero es una zona importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos (…) [Debería] estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca”.

Trump también reiteró sus críticas de que los aliados de la OTAN no gastan lo suficiente en defensa y dependen demasiado de Estados Unidos, un argumento que los miembros europeos están tratando de contrarrestar directamente anunciando colaboraciones de defensa multimillonarias.

Protestas contra la cumbre de la OTAN en Turquía

Al menos 35 personas fueron detenidas este martes en Eskisehir, una ciudad del centro-oeste de Turquía, durante unas protestas contra la Alianza Atlántica celebradas en varias ciudades turcas con motivo del inicio de la cumbre en Ankara.

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Las movilizaciones contra la Alianza Atlántica también se vieron en Estambul, Esmirna y Samsun, donde grupos de izquierda, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales congregaron a cientos de manifestantes para denunciar la celebración de la cumbre y reclamaron la salida de Turquía de la OTAN.

En Estambul, cientos de manifestantes se concentraron frente al Centro Cultural Atatürk, en el céntrico distrito de Taksim, y marcharon al grito de consignas como “OTAN asesina”, informó el diario Cumhuriyet.

En Esmirna, la protesta fue convocada por la Coordinadora No a la OTAN y los participantes se dirigieron hacia una instalación de la Alianza Atlántica.

Los organizadores de las protestas acusaron al Gobierno turco de utilizar la seguridad de la cumbre como argumento para restringir libertades y denunciaron que la reunión de la OTAN en Ankara prepara una nueva etapa de expansión militar.

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