Ucrania, sin tregua a la vista

La gente se sube a un vehículo ruso destruido en la Plaza de la Independencia "Maidan" de Kiev, que se ha convertido en un museo militar al aire libre antes del Día de la Independencia de Ucrania el 24 de agosto, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: AFP - DIMITAR DILKOFF

En lugar del usual desfile militar de estilo soviético que en Ucrania se emplea para celebrar el Día de la Independencia -al cual el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky se refirió como “un desperdicio”-, este año se sacarán a las calles los equipos militares destruidos y quemados por la guerra contra Rusia. Se hará conmemoración de los más de 9 mil soldados que han muerto en la guerra, según confirmó el gobierno ucraniano. El 24 de agosto no solo se cumplen 31 años desde que Ucrania se independizó de la Unión Soviética, sino seis meses de que Rusia invadiera ese país.

“Por Mariúpol”, reza una pequeña inscripción rayada a mano sobre la pared oxidada de un tanque de guerra que se exhibe en Kiev, la capital ucraniana. Sobre el tanque, algunos niños se montan para jugar mientras otras personas se toman selfies frente a él.

En Kiev se respira una calma tensa. “Debemos ser conscientes de que esta semana Rusia puede intentar hacer algo particularmente desagradable, algo particularmente cruel”, advirtió Volodímir Zelensky, presidente ucraniano. Según él, será “como en cualquier otra semana durante estos seis meses, Rusia hizo lo mismo todo el tiempo: repugnante y cruel”. Por eso pidió unión a la ciudadanía.

Por ahora el fin de la guerra se antoja lejano. Tras el asesinato de la activista y periodista Daria Aleksándrovna Duguina, el 20 de agosto, se teme una escalada del conflicto. Era la hija de Aleksandr Duguin, un conocido ideólogo político ruso ultranacionalista y aliado del presidente Vladimir Putin. Su asesinato se le atribuye a Ucrania y, en el funeral, su padre dijo que esa muerte solo podía justificarse con la victoria rusa.

La solución diplomática pinta improbable. La semana pasada, Zelensky se reunió en Leópolis, una ciudad ucraniana cercana a Polonia, con António Guterres, secretario general de la ONU, y Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, para buscar una salida diplomática al conflicto. Los tres insisten en proteger la integridad territorial de Ucrania y coinciden en que Rusia debería desmilitarizar la planta nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de bombardear la zona, lo que podría provocar una catástrofe. (La potencial catástrofe, por cierto, no sería comparable a Chernóbil, como han sugerido varios funcionarios ucranianos, pero sí tendría severas consecuencias a nivel local).

El presidente turco ha sido un mediador clave. El 5 de agosto se reunió con Vladimir Putin y, según reportó la prensa turca y rusa, el presidente de Rusia estaría dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano. Erdogan se unió a Guterres en el llamado a la vía diplomática. Dijo que el acuerdo firmado a finales de julio en Estambul, que permitió reanudar la exportación de cereales de Ucrania a través del mar Negro (cuyo cese ponía en riesgo la seguridad alimentaria mundial), era un ejemplo a replicar. Guterres, por su parte, lo calificó de triunfo diplomático, pero advirtió sobre la fragilidad de ese tipo de iniciativa en el contexto de guerra. Precisamente, las flotas rusas atacaron el puerto de Odesa a pocas horas de firmado el acuerdo de Estambul.

Para emprender negociaciones formales, Zelensky exige la retirada total de las fuerzas rusas del territorio de su país, del cual ocupan un 20 %. Esto incluiría no solo los territorios sobre los cuales Rusia se impuso desde febrero de 2014, sino la península de Crimea, que Rusia controla desde 2014 cuando se la anexó tras un referéndum no reconocido por la comunidad internacional.

“Putin ya ha sido claro en que eso no sucederá. Él considera que está defendiendo a una población mayoritariamente rusa que habita los territorios ocupados”, afirma el internacionalista colombo-lituano Nicolás Pérez Kumpis. Según el experto, ninguna de las partes da señales reales de interés en negociar, y eso es poco viable en un contexto de alta tensión bélica. “Erdogan y Guterres intentan promover no en sí que un bando salga ganador, sino que se detenga la guerra”.

Sin embargo, según explicó para el periódico El País la investigadora de la Universidad de Berna Oksana Mishlovska, tanto los rusos como los ucranianos creen que pueden ganar, algo que en teoría de las relaciones internacionales se considera como una fase “caliente” del conflicto.

A esto se suma que la caída precipitada y persistente del PIB de Ucrania obliga al país a depender cada vez más de sus aliados, entre los que están la OTAN y la Unión Europea. De hecho, el 23 de junio, los 27 países de la Unión Europea anunciaron que otorgarán a Ucrania el estatuto de candidata al bloque. Para Pérez Kumpis esto es una “gasolina que aumenta el fuego”, pues es “un factor que, desde el inicio, Rusia encontró provocador: la cercanía de Ucrania con la OTAN y la Unión Europea. No solo ese asunto no ha cambiado desde el comienzo de la guerra, sino que no está puesto sobre la eventual mesa de negociaciones”.

De acuerdo con el internacionalista, en una negociación se requieren concesiones en los intereses de ambas partes, lo que quiere decir que esos intereses en ambas partes saldrán en algún grado frustrados. En esa lógica, siendo que uno de los principales intereses de Ucrania es la preservación de su soberanía, es posible que en ese aspecto Ucrania deba ceder por la vía diplomática.

Entretanto, la Unión Europea, preocupada porque la guerra implique el cese del suministro de gas ruso a su territorio, ha pedido a sus miembros que disminuyan el consumo. Ven con preocupación la llegada del invierno, casi con seguridad más pronta que el fin de la guerra.

