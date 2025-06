Ucrania teme que Irán e Israel opaquen su guerra contra Rusia

El presidente ucraniano, Volomidir Zelenski, hace una ofrenda floral en el lugar donde un misil ruso impactó contra un edificio residencial en Kiev, cobrándose la vida de más de 20 civiles. Foto: EFE - Zelenski vía X

En la noche del jueves al viernes, Moscú lanzó un nuevo ataque con 86 drones contra Ucrania, de los cuales 70 fueron interceptados; uno de ellos dejó un muerto y 13 heridos en Odesa. A su vez, Rusia reportó haber derribado 62 drones ucranianos en distintas regiones, incluidos dos cerca de Moscú.

A pesar de que la guerra en Ucrania continúa como ha venido siendo desde 2022, Zelenski y los dirigentes ucranianos temen que este conflicto eclipse su guerra contra Moscú y termine debilitando sus capacidades defensivas.

Los ataques cruzados entre Israel e Irán coparon la atención de la comunidad internacional y además encarecieron el petróleo, un flujo de ingresos clave para el esfuerzo de guerra ruso.

Estados Unidos ya se había distanciado de Ucrania desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que ha dejado claro que sus prioridades de seguridad son Oriente Medio y Asia.

La posibilidad de un apoyo y atención todavía menor preocupa a Kiev, especialmente en el caso de una intervención de Estados Unidos en la ofensiva lanzada por su estrecho aliado israelí.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió recientemente ante periodistas que Trump estaba “obsesionado con Irán” y que la nueva guerra iniciada por Israel conlleva riesgos para su país.

Un menor apoyo estadounidense puede facilitar los avances rusos en el campo de batalla o puede traducirse en cierta indiferencia de la Casa Blanca ante los mortales ataques aéreos rusos.

“Nadie reivindica tener una relación más importante que Estados Unidos e Israel, pero nos gustaría que la ayuda a Ucrania no se reduzca por este motivo”, afirmó Zelenski.

El dirigente, que mantiene una tensa relación con Trump, evocó como precedente el estallido de la guerra de Gaza después del ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

“Fue un factor que ralentizó la asistencia a Ucrania”, explicó.

Desde entonces, Ucrania decidió centrarse en desarrollar su propia industria armamentística, señalaron miembros de su gabinete a AFP.

En una entrevista con medios estadounidenses este mes, Zelenski avisó que Washington podía terminar enviando a Oriente Medio 20.000 misiles que Ucrania necesita para defenderse de Rusia.

Pendientes del precio del petróleo

Eso no implica que Kiev no celebre el ataque israelí contra un país que ha ayudado y abastecido a Moscú en su ofensiva contra Ucrania.

“El régimen iraní es un aliado de Rusia. Así que como más pierdan, mejor”, afirmó bajo anonimato un alto cargo político de Ucrania a AFP.

“En general, Israel está haciendo un favor al mundo. Eso es un hecho”, dijo esta fuente.

Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, Rusia lanzó miles de misiles y drones sobre territorio ucraniano, muchos de ellos de fabricación y diseño iraní.

En su campaña aérea, Israel no solo decapitó parte de la cúpula militar de Irán, también destruyó almacenes y fábricas de armas de la República Islámica que ya no podrán ser enviadas a Rusia.

“Esperamos que la producción o la transferencia de armas para los rusos disminuya. Esto ayuda a Ucrania”, deseó Zelenski.

El Ministerio de Defensa británico también consideró que el suministro iraní de armas a Rusia puede reducirse por la guerra con Israel.

Pero la atención global hacia la crisis en Oriente Medio puede terminar siendo beneficiosa para Moscú.

“Rusia percibe casi con seguridad ciertos beneficios en este conflicto ya que distrae la atención internacional de su guerra contra Ucrania”, señaló en redes sociales.

Rusia también produce sus propios drones y misiles y ha recibido proyectiles de Corea del Norte.

El analista militar y bloguero ucraniano Serguii Sternenko es una de las voces que pidió cautela a la hora de celebrar los ataques contra Irán.

“No nos apresuremos a ilusionarnos con los ataques sobre Irán. Por supuesto, Irán es nuestro enemigo y deseamos a estos cerdos lo peor. Pero los combates en Oriente Medio conducirán inevitablemente a precios más altos del petróleo”, advirtió.

Y “si los precios continúan altos por un largo tiempo, los rusos ganarán más”, ahonda también el alto cargo político de Kiev. “Para Ucrania, el desafío es el precio del petróleo”.

