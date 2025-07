Un incendio dejó dos muertos en España, mientras Europa vive un calor extremo

Vista de una de las zonas quemadas por el primer gran incendio forestal del año en España, que ha ocasionado la muerte de dos personas y ha dejado, hasta el momento, 6.500 hectáreas quemadas. Foto: EFE - Álex López

Dos personas fallecieron en un incendio forestal de “características muy violentas” en el noreste de España, informaron las autoridades, que advirtieron este miércoles de un verano “muy complicado” por los fuegos. El mortal incendio ocurrió cuando el país se encuentra inmerso, al igual que gran parte de Europa, en una intensa ola de calor.

En la región de Cataluña, en el noreste español, las autoridades debieron confinar el martes a unas 14.000 personas por dos incendios declarados casi simultáneamente en la provincia de Lérida.

En uno de estos fuegos, cerca del municipio de Coscó, “dos personas fueron encontradas sin vida por efectivos de los bomberos”, señaló este servicio de emergencias en un comunicado. Los fallecidos eran empleados de una explotación agraria en la zona, señaló a la radio Cadena Ser el alcalde de la población de Guissona, Jaume Ars.

Este incendio tuvo “características muy violentas e imprevisibles, con picos de velocidad de 28 km/h, una de las más altas registradas jamás en Europa”, explicó el Gobierno regional de Cataluña en la red social X.

“Los incendios de hoy no son como los de antes. Esa idea que teníamos de un incendio hace 20 años ya no es la misma. Son incendios enormemente peligrosos y hay que tomárselos muy en serio”, ya “que pueden afectar a vidas humanas”, dijo el presidente regional catalán, Salvador Illa. Él lamentó los fallecimientos al hablar ante la prensa en el lugar de los hechos.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien participa en la conferencia de la ONU en la ciudad andaluza de Sevilla, pidió “máxima precaución” ante un verano que se anuncia “muy complicado” en cuanto a incendios forestales.

El martes, también en Cataluña, la Policía informó de la muerte de un niño de dos años, tras permanecer varias horas en un carro estacionado al sol en la localidad de Valls. Un tribunal indicó este miércoles que abrió una investigación sobre las circunstancias de la muerte del menor.

España vive sumida en una intensa canícula, con picos que superan los 40 °C en muchos puntos, tras un mes de junio con varios récords de temperatura.

El sábado fallecieron en el país dos personas que trabajaban en la vía pública, una en Córdoba y otra en Barcelona, probablemente también víctimas de un golpe de calor, circunstancia que está pendiente de confirmación.

Según los científicos, los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor y las tormentas, son cada vez más intensos debido al cambio climático.

