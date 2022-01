Un muerto y varios heridos tras tiroteo en universidad de Alemania

Los autos de la policía llegaron al campus de la Universidad en Heidelberg, suroeste de Alemania, después de un ataque. Foto: R. PRIEBE

Varias personas resultaron heridas este lunes en un ataque en una universidad de Heidelberg, luego de que un hombre disparó dentro de un auditorio del centro educativo. La policía, según datos de CNN, informó que el perpetrador murió en los hechos. Aún no se conoce el número exacto de personas heridas, ni el motivo del atacante.

“Un solo perpetrador hirió a varias personas en una sala de conferencias con un arma larga. El hombre está muerto. Los colegas todavía están en el lugar. Brindaremos más información aquí”, informó la policía de Mannheim en su cuenta de Twitter.

#Heidelberg - Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.

Der Täter selbst ist tot.

Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort - wir informieren hier weiter! https://t.co/aovlQc99tl — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 24, 2022

Alrededor de la 1:30 p. m. del lunes (hora local), la policía había pedido a la gente, a través de las redes sociales, que evitara el área de Neuenheimer Feld de Heidelberg, donde se encuentran las facultades de ciencias de la universidad de la ciudad, la clínica universitaria y los jardines, informó The Guardian. Según datos de la cadena pública Südwestrundfunk (SWR), la universidad pidió por correo a sus estudiantes que no acudieran al campus, “aunque ya no hay una amenaza inminente”, de acuerdo con la SWR.

Heidelberg está ubicada al sur de Frankfurt y tiene unos 160.000 habitantes. Su universidad es la más antigua del país, y una de las más conocidas de Alemania.

Noticia en desarrollo

