Niño de 2 años murió encerrado en un carro en medio de la ola de calor de España

En medio del calor que afecta a España, unos jóvenes se reúnen bajo la sombra de un árbol y al lado de una fuente en un parque de Barcelona. Foto: EFE - Toni Albir

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un niño de dos años murió el martes en Valls, en la provincia catalana de Tarragona, tras permanecer varias horas en un coche parqueado bajo el sol, en medio de la ola de calor que afecta a España, informó la Policía a la AFP.

Los servicios de emergencia, alertados a primera hora de la tarde, no pudieron reanimar al niño, según explicó un portavoz de los Mossos d’Esquadra, la Policía catalana.

“Todo apuntaría a una negligencia de parte del padre. Estuvo toda la mañana en el coche. Hasta un adulto habría fallecido. En un carro cerrado en pleno sol, es imposible que sobreviva”, explicó el portavoz, quien añadió que se abrió una investigación al respecto.

La temperatura alcanzó los 32 °C durante la mañana del martes en Valls, según la agencia meteorológica nacional Aemet. España vive una intensa ola de calor desde hace varios días, con picos que superan los 40 °C en muchos puntos y varias temperaturas máximas récord para el mes de junio.

El sábado fallecieron en el país dos personas que trabajaban en la vía pública, una en Córdoba y otra en Barcelona, probablemente también víctimas de un golpe de calor, circunstancia que está pendiente de confirmación.

En España, país europeo en primera línea del cambio climático, los últimos tres años han sido los más calurosos jamás registrados, con varias olas de calor y récords de temperatura.

Según los científicos, los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor y las tormentas, son cada vez más intensos debido al cambio climático.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com