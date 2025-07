Un niño de 4 años murió después de que le cayó encima una lápida en un cementerio

Imagen de referencia de la bandera de Inglaterra. Foto: EFE - ANDY RAIN

En el cementerio de Rawtenstall, en Lancashire (Inglaterra), una lápida le cayó encima a un niño de cuatro años. El menor murió. El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 p. m. del sábado 5 de julio, según los reportes de las autoridades.

A pesar de que los familiares avisaron a urgencias y los médicos no tardaron en llegar al sitio del incidente, el niño sufrió lesiones de gravedad que le ocasionaron el deceso. Un portavoz de la Policía mencionó: “Trágicamente, a pesar de los mejores esfuerzos de los servicios de emergencia, el niño falleció”.

Los hechos siguen bajo investigación, pero se descartó un acto criminal o vandálico. Por su parte, el Ayuntamiento de Rossendale, propietario del cementerio, dijo que estaba “trabajando con todas las agencias relevantes” en las investigaciones de lo sucedido, informó la BBC.

La prensa británica identificó al menor con el nombre de Eli, según una página de recaudación de fondos creada por un familiar. Sus allegados, “verdaderamente devastados”, han recolectado más de £9.000 desde su muerte.

Tras lo sucedido, Andy MacNae, miembro del Parlamento por Rossendale y Darwen, expresó sus condolencias en redes sociales: “Mis pensamientos están con la familia y todos los afectados por este trágico suceso”. Por su parte, la concejal local, Liz McInnes, replicó un mensaje similar: “Es una tragedia terrible. Mis más sentidas condolencias a la familia de este pobre niño. Toda la comunidad de Rawtenstall está de luto”.

