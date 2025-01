“Una guerra en la que todas las partes pierden”: colombiano que combatió en Ucrania

Daños causados por bombardeos rusos el 5 de mayo de 2024 a un club deportivo en Járkov, Ucrania. Foto: Dahian Cifuentes

Mi chapa es Sagitario. Soy del barrio Kennedy Central, de la ciudad de Bogotá, Colombia. Tengo 32 años.

A Ucrania llegué en enero de este año (2024). Tengo dos hijas. A mi familia solo le notifiqué, no pedí opiniones de nada. Al principio me motivó el dinero. ¿En dónde se gana uno $12 millones en Colombia? Todo esto empezó porque en los noticieros decían que había soldados colombianos en Ucrania y pues yo me puse a investigar por TikTok. Ahí veía gente que estaba acá y empecé a interactuar con ellos hasta que me botaron la ruta y listo,...