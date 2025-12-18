¿Usar los activos rusos? La UE debate un plan para salvar económicamente a Ucrania

BRUSSELS (Belgium), 18/12/2025.- Ukrainian President Volodymyr Zelensky gestures as he attends a European Union leaders' summit in Brussels, Belgium, 18 December 2025. (Bélgica, Bruselas) EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL Foto: EFE - STEPHANIE LECOCQ / POOL

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le pidió este jueves a los líderes de la Unión Europea recurrir a los activos rusos congelados para financiar a su país y así evitar una crisis fiscal que podría dejar al país sin fondos a partir del primer trimestre de 2026.

El llamado lo hizo durante una cumbre decisiva en Bruselas, marcada por la retirada del apoyo financiero de Estados Unidos y por las divisiones internas dentro del bloque europeo.

“Los activos rusos deben utilizarse para defenderse de la agresión rusa y reconstruir lo que fue destruido por los ataques rusos. Es moral. Es justo. Es legal”, declaró Zelenski desde Bruselas, de acuerdo con la AFP.

Zelenski insiste en que Ucrania tiene derecho a esos recursos mientras Rusia continúa la invasión iniciada hace casi tres años.

Preocupación por Ucrania

La urgencia es compartida por Bruselas. Los 27 países de la UE se comprometieron a asumir la mayor parte del respaldo financiero y militar a Kiev durante los próximos dos años, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera cerrar el grifo de la ayuda y priorizar negociaciones con Moscú que incluyen la discusión territorial.

Sin una solución inmediata, advierten fuentes de la UE, Ucrania se quedará sin liquidez a partir del primer trimestre de 2026.

“La UE no fallará a Ucrania”, aseguró el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a su llegada a la cumbre. “Nunca saldremos de este Consejo sin asegurar las necesidades financieras de Ucrania para 2026 y 2027”, agregó.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que “lo más importante es que haya dinero para financiar a Ucrania en los próximos años”, sin decantarse públicamente por una de las opciones en debate.

¿Cuál es la propuesta para salvar a Ucrania?

Sobre la mesa hay dos opciones principales. La primera consiste en que la UE emita deuda común o solicite un préstamo para luego transferir los fondos a Kiev, una alternativa que genera resistencias en países como Alemania y enfrenta el rechazo frontal de Hungría, según la AFP.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, volvió a criticar esta opción al considerar “una estupidez” tomar dinero ruso para entregarlo a Ucrania, en declaraciones recogidas por El País.

La segunda opción, la preferida por una amplia mayoría de los Estados miembros, es recurrir a los activos del Banco Central ruso congelados por las sanciones europeas. Unos 210.000 millones de euroes se encuentran en Bélgica, en manos de la firma Euroclear, según AFP.

El mecanismo prevé que Euroclear preste esos fondos a la UE, que a su vez los canalizaría hacia Ucrania en forma de un “préstamo de reparación” inicial de unos 90.000 millones de euros.

“Ucrania tiene derecho a este dinero porque Rusia está destruyendo nuestro país”, subrayó Zelenski. “La mayoría de los expertos dicen que este préstamo es legítimo y justo. Desde el punto de vista legal, todo está en regla”, agregó.

Sin embargo, el plan tropieza con la oposición de Bélgica, que teme represalias financieras y legales de Moscú.

“Necesitamos un paracaídas antes de saltar”, advirtió el primer ministro belga, Bart De Wever, en el Parlamento federal, según AFP.

La Comisión Europea propone un sistema de protección colectiva para cubrir los riesgos, pero persisten los temores de que la iniciativa sea considerada una confiscación de activos rusos.

Euroclear, que gestiona activos por más de 40 billones de euros, ha advertido de que una disputa legal de gran escala podría minar la confianza de los inversores en la zona euro y sería contraproducente para la UE.

“Tal y como está planteado el montaje, los inversores internacionales podrían considerarlo una señal de que Europa no es un lugar seguro para poner su dinero”, dijo Guillaume Eliet, director de riesgos de la entidad, en una entrevista con AFP.

Aun así, líderes como el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, presionan para avanzar. Mientras tanto, diplomáticos europeos admiten que, si no hay acuerdo inmediato, podría activarse una solución transitoria, ya que “Ucrania no puede esperar”.

“Es dinero para hoy o sangre para mañana”, afirmó Tusk.

*Con información de AFP

