“Por Bolívar”: Maduro pide apoyo al Ejército de Colombia en caso de una invasión de EE. UU.

Nicolás Maduro le pidió de nuevo al Gobierno de Gustavo Petro y a las Fuerzas Armadas colombianas respaldar a su país ante una eventual invasión militar de Estados Unidos, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas por la imposición de sanciones, operaciones navales y acusaciones cruzadas.

Durante una alocución transmitida por la televisión estatal venezolana, Maduro llamó a una “unión perfecta” entre Colombia y Venezuela para proteger la soberanía regional. Dirigiéndose explícitamente a los militares colombianos, afirmó que ambos países deben actuar de forma conjunta para impedir cualquier agresión externa y “ejercer el mandato de Bolívar” en defensa de la independencia latinoamericana.

“Esta gran idea, esta gran nación que se declaró República en armas y le dio la libertad completa a Suramérica, le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el mandato de Bolívar”, dijo Maduro.

El mensaje del líder chavista se produjo horas antes de un discurso a la nación anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el que hubo gran especulación por el posible anuncio de una acción militar contra Venezuela, algo que al final no se concretó.

En los últimos meses, Estados Unidos endureció la presión sobre el régimen venezolano. En septiembre, Washington declaró a Maduro líder del denominado cartel de los Soles, desplegó activos militares en el Caribe e incautó cargamentos de petróleo venezolano. La semana pasada, el Comando Sur de EE. UU. interceptó el petrolero Skipper en aguas cercanas a Venezuela, bajo una orden judicial, lo que provocó una fuerte reacción de Caracas.

Maduro calificó estas acciones como una “pretensión guerrerista” y aseguró que su país continuará exportando petróleo, pese a lo que Trump describió como un “bloqueo total” a buques sancionados.

“Es ilegal pretender impedir el libre comercio naval en los mares del mundo”, sostuvo el mandatario, quien rechazó las acusaciones de que Venezuela habría “robado” activos estadounidenses.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, reforzó el mensaje al advertir que nunca antes un presidente de EE. UU. había amenazado de forma tan directa a su país. En una declaración pública, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actuará “con serenidad, sin caer en provocaciones”, pero defenderá “de manera irreductible” la soberanía nacional.

Padrino también acusó a Washington de impulsar una narrativa “fantasiosa e incoherente” bajo el pretexto del combate al narcotráfico y calificó la incautación de buques petroleros como un “acto de piratería”. Asimismo, llamó a los organismos multilaterales a pronunciarse ante lo que describió como una amenaza para la estabilidad regional y energética.

Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha respondido públicamente al llamado de Maduro. El gobierno Petro, sin embargo, ha expresado en el pasado su rechazo a una intervención militar extranjera en Venezuela, al tiempo que mantiene una relación diplomática activa con Caracas tras el restablecimiento de vínculos bilaterales.

