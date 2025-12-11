Votaciones en Ucrania sobre cesión de territorio: esto es lo que dicho Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante su más reciente visita a Francia. Foto: EFE - Christophe Ena / POOL

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, abrió por primera vez la puerta a la controvertida propuesta de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la cesión de territorios ucranianos para ponerle punto final a la guerra que ha devastado a su país desde 2022. El ucraniano, sin embargo, resaltó que esto debe ser decisión de su pueblo.

“Cualquier cuestión territorial deben decidirla los ucranianos con un referéndum. El pueblo ucraniano responderá a esa pregunta”, dijo Zelenski desde Kiev.

Rusia reclama todo el Donbás, una zona clave por ser la puerta de acceso hacia el este y sur de Ucrania y llena de recursos económicos fundamentales como carbón, acero y redes ferroviarias. Por todo esto, el gobierno ucraniano no acepta la cesión del territorio con facilidad, pese a la insistencia del gobierno de Trump.

Según el plan del presidente estadounidense, se establecería una “zona libre económica” en el Donbás, algo que los rusos califican a s u vez de “zona desmilitarizada”. Sin embargo, la gestión sobre la zona no ha quedado clara, y aceptar la cesión, ya sea por votación o negociación, es peligroso para Ucrania, pues implicaría normalizar la adquisición de territorio a la fuerza.

Zelenski dijo que le entregó a Estados Unidos una contrapropuesta sobre el borrador del acuerdo de paz propuesto por Trump. En esta versión se refleja más la visión de los ucranianos y, según el presidente, también una visión “europea”, aunque no se ofrecieron más detalles.

El presidente ucraniano también apuntó que los temas clave todavía no resueltos en el plan de paz tienen que ver con los territorios de Donetsk y la central nuclear de Zaporiyia.

El presidente ucraniano explicó que, por ahora, la parte estadounidense plantea como compromiso con respecto a la región de Donetsk la retirada de las tropas ucranianas de una parte del territorio, mientras que las tropas rusas supuestamente no entrarían en esta zona.

Elecciones en Ucrania

Zelenski no solo habló de un referéndum territorial, sino que también se pronunció esta semana sobre la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en un plazo de 60 a 90 días, siempre que Estados Unidos y los aliados europeos garanticen la seguridad del proceso en plena guerra con Rusia.

El anuncio llega tras nuevas presiones del presidente Trump, quien acusa a Zelenski de usar el conflicto para prolongar su mandato.

Zelenski afirmó estar “listo para elecciones”, pero subrayó que la seguridad es el factor central: “¿Cómo se puede votar bajo ataques de misiles? Pido a Estados Unidos y a nuestros colegas europeos que nos ayuden a garantizar la seguridad”.

Hoy, la celebración de elecciones es ilegal bajo la ley marcial, vigente desde la invasión rusa de 2022. Por ello, Zelenski pidió al Parlamento preparar reformas que permitan comicios durante la guerra.

“Lo más importante es que sean legítimos. Si nuestros socios pueden ayudarnos a organizar un proceso seguro, lo apoyaré”, dijo, según Ukrinform.

Sin embargo, los desafíos logísticos son enormes: más de 5,9 millones de refugiados están fuera del país, 4,4 millones permanecen desplazados internamente, el 25 % de los centros de votación está inoperativo y casi un millón de soldados ucranianos están en el frente, donde votar sería prácticamente imposible. Según la Comisión Electoral, cumplir estándares internacionales requeriría al menos seis meses de preparación.

La presión por convocar elecciones no viene solo de Washington. Rusia ha promovido desde 2024 la narrativa de que Zelenski es “ilegítimo” tras la extensión automática de su mandato, permitida por la Constitución bajo ley marcial, y Trump ha retomado ese argumento públicamente. Para analistas ucranianos, esta estrategia busca debilitar la legitimidad del Estado.

“Sin legitimidad, Rusia destruirá nuestra reputación y seremos un Estado fallido”, advirtió Olha Aivazovska, experta en reforma electoral.

A pesar de la discusión política, muchos ciudadanos consideran que no es el momento. Entrevistados por Reuters, varios ucranianos pidieron priorizar la defensa del país: “Terminen la guerra primero y luego celebren elecciones”, dijo un residente de Kiev.

