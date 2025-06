Zelenski denuncia el nuevo ataque ruso con 477 drones y 60 misiles sobre Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el secretario general del Consejo Europeo, Alain Berset (derecha), hablan después de la firma de un acuerdo para establecer un tribunal especial para juzgar a los altos funcionarios responsables de la invasión rusa de Ucrania en el Consejo de Europa en Estrasburgo, este de Francia, el 25 de junio de 2025. Foto: AFP - FREDERICK FLORIN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció un ataque masivo ruso en la noche del sábado con 477 drones y 60 misiles, que dejó un piloto muerto y seis heridos en Smila.

“Casi durante toda la noche, las alertas sonaron en toda Ucrania, 477 drones, la mayoría de ellos ruso-iraníes ‘Shahed’ volaron sobre nuestros cielos junto a 60 misiles de varios tipos”, escribió Zelenski en su cuenta de la red social X, al aludir a una ofensiva rusa en la que perdió la vida un piloto de la Fuerza Aérea y en el que se registraron varias personas heridas en la ciudad de Smila.

“Trágicamente, mientras repelía el ataque, murió nuestro piloto de F-16, Maxim Ustimenko”, dijo Zelenski sobre el militar que perdió la vida en una misión defensiva en la que logró destruir siete objetivos aéreos antes de morir.

Ordena una investigación

“Mis condolencias a su familia y hermanos de armas. He ordenado que se investiguen todas las circunstancias de su muerte”, apuntó el jefe de Estado ucraniano.

Zelenski denunció que el ataque ruso se dirigió contra «todo lo que sustenta la vida».

“Un edificio residencial en Smila también fue alcanzado, y un niño resultó herido. Los servicios de emergencia están respondiendo allí donde se les necesita”, abundó el presidente sobre las consecuencias de un ataque que en esa ciudad del centro ucraniano dejó un total de seis personas heridas, según el primer balance de las autoridades.

En su mensaje, Zelenski publicó imágenes de los daños causados por los bombardeos rusos esta semana e hizo un breve balance.

“Moscú no se detendrá mientras tenga la capacidad de lanzar ataques masivos. Solo esta semana se han lanzado más de 114 misiles, más de 1.270 drones y casi 1.100 bombas planeadoras”, destacó el presidente ucraniano, que aludió a las, a su entender, nulas intenciones de su homólogo ruso, Vladímir Putin, de alcanzar la paz.

“Hace tiempo que Putin decidió que seguiría haciendo la guerra, a pesar de los llamamientos del mundo en favor de la paz. Hay que poner fin a esta guerra: hay que presionar al agresor”, concluyó.

Lavrov afirma que Occidente nunca ha derrotado a Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Lavrov, afirmó hoy que Occidente nunca ha derrotado a Rusia y que tampoco lo conseguirá esta vez, al reunirse con su homólogo de Kirguistán, Zheenbékov Kulubáyev, en la ciudad kirguís de Cholpon-Ata.

“Asistimos a una confrontación sin precedentes entre nuestro país y el Occidente colectivo, que una vez más ha decidido ir a la guerra contra nosotros e infligir una derrota estratégica a Rusia, utilizando de hecho al régimen nazi en Kiev como ariete”, dijo Lavrov, citado por la agencia oficial rusa TASS.

El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que “nunca Occidente lo ha conseguido y no lo conseguirá esta vez”. Agregó que Occidente “seguramente ya comienza a darse cuenta de ello”.

Lavrov, que hoy mantiene conversaciones bilaterales con las autoridades kirguises, participará mañana en la reunión que celebrarán en Cholpon-Ata los ministros de Exteriores de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

La OTSC es una alianza militar postsoviética integrada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Armenia, este último, ha amenazado con abandonar el bloque militar por su inacción y no condenar los ataques de Azerbaiyán contra territorios armenios.

Siga leyendo: Ataques se intensificarán y extenderán en Ciudad de Gaza y Yabalia, dice Israel

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com