Zelenski y la pelea con Valeri Zaluzhnyi, el “general de hierro” ucraniano

El general Valeri Zaluzhnyi, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Foto: Archivo particular - Archivo particular

Ucrania atraviesa un período de enorme incertidumbre en el frente de guerra. Por un lado, las tropas rusas lograron frenar la ofensiva del Ejército ucraniano, que además, sin municiones, está retrocediendo líneas en sectores clave del extremo oriental. Por otro lado, se ha confirmado una pelea interna en la cúpula de poder.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, le pidió la renuncia al jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhnyi, uno de los militares más populares en el país que ha sido reconocido por su valentía a la hora de liderar la contraofensiva ucraniana contra los invasores. Sin embargo, Zaluzhnyi se negó a renunciar, por lo que podría enfrentarse a una destitución.

Zaluzhnyi nació en el seno de una familia militar soviética, aunque siempre se mostró lejos de la influencia militar de la URSS. Cuando asistió a la escuela militar, Ucrania ya se había independizado, lo que influyó en su formación. Ha construido una relación de confianza con sus subordinados que se basa en el diálogo continuo y la delegación de tareas. Según analistas consultados por la BBC, esto hizo que sus tropas desarrollaran una flexibilidad que les dio una ventaja considerable sobre las todavía muy jerarquizadas fuerzas rusas.

“Algunas fuentes en el ejército ucraniano incluso llegan a decir que son los comandantes decisivos sobre el terreno los que son colectivamente responsables de los éxitos de Ucrania, mientras que al general Zaluzhnyi solo se le debe atribuir el mérito de dejarles la libertad de operar”, destaca la BBC.

Zaluzhnyi fue nombrado subcomandante en 2014, en medio de las tensiones del Euromaidán. Su reputación le hizo subir peldaños y ganar notoriedad en el exterior. La OTAN lo empezó a ver como un activo importante de Ucrania. Cuando estalló la guerra con Rusia, reafirmó su posición de líder al acertar con todas las estrategias militares. Y aunque no apareció en público, se ganó el corazón de los ucranianos que lo ven como un “héroe nacional”.

Pese a estas contribuciones, la relación entre Zelenski y Zaluzhnyi, también conocido como “el general de hierro”, nunca ha sido la mejor. Desde que inició la guerra, en febrero de 2022, ambos hombres han discutido acaloradamente sobre los planes de acción frente a Rusia. En la antesala de la invasión, el presidente sostenía que podía negociar con Moscú, mientras que el comandante advirtió que la invasión era inminente. Este episodio marcó el inicio del distanciamiento entre ambos.

Según El País, en los dos años que siguieron, Zelenski relevó a los oficiales de confianza de Zaluzhni, quitándole su cerco de poder. También se opuso a complacer la petición del general de reclutar medio millón de nuevos soldados, pues la medida sería altamente impopular y este año se contemplan elecciones en el país. Pero el punto más álgido de los enfrentamientos entre las dos figuras de poder de Ucrania vino a finales de 2023, cuando Zelenski desacreditó públicamente a Zaluzhnyi sobre sus posiciones sobre el frente de batalla.

Según el general, el Ejército ucraniano no contaba con los recursos para continuar con la ofensiva de manera significativa y se veían estancados en el frente de batalla. Zelenski dijo frente a esto: “No estamos en una situación de estancamiento, ya lo habíamos hablado, no es nada nuevo”, y recordó que las fuerzas del país ya habían resistido las adversidades del clima de invierno en el pasado, durante la guerra en el Donbás. Pero Zaluzhnyi tenía razón.

📝 Sugerimos: Reunión de urgencia de países árabes por fallo de la CIJ contra Israel

📌 Le puede interesar: ¿Qué es la Torre 22? La desconocida base militar de EE. UU. atacada en Jordania

La popularidad del general ha llevado a que incluso se hablara de que este iba a desafiar al propio Zelenski, cuando el presidente también mantenía una imagen positiva entre casi la totalidad de la población. Sin embargo, nunca se vio un desafío como tal. Hasta ahora. La ruptura es definitiva y los roces finalmente se han hecho públicos.

“Los rumores sobre el relevo del actual comandante en jefe del ejército ucranio han circulado durante meses, o incluso durante un año. Esto podría suceder tarde o temprano. Existe una desafección política con el liderazgo militar. Hemos escuchado en varias ocasiones que el presidente quiere este cambio, se han filtrado los candidatos para sucederle (a Zaluzhni) e incluso se ha organizado una campaña de descrédito”, dijo Iuliia Mendel, antigua portavoz de Zelenski.

El sustituto más probable sería Kyrylo Budanov, jefe de la inteligencia militar de Ucrania, responsable de las operaciones encubiertas contra Moscú. Sin embargo, salir de Zaluzhni no sería una buena maniobra para Zelenski. Según el analista de defensa Ilia Ponomarenko, “la oficina del presidente podría estar pensando en alguien que no brille tanto al lado de Zelenski, pero no se lo pueden permitir. Zaluzhni es ahora demasiado grande como para que lo echen”.

En diciembre de 2023, una encuesta que publicó el medio Kyev Independent dibujaba a Zaluzhni como el único hombre capaz de desafiar a Zelenski en las urnas, dada su popularidad. Para el momento de la encuesta, el general perdía frente al presidente apenas por dos puntos en una hipotética contienda. Deshacerse de él, en este momento, podría abrir otro frente de batalla para el ya atareado mandatario ucraniano.

📰 También recomendamos: Disfrazados de médicos y mujeres, así atacaron soldados israelíes en hospital

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

📧 📬 🌍 Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com