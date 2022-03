Guerra en Ucrania: más de mil escritores firman carta por la paz y contra Putin

La guerra en Ucrania ha generado manifestaciones culturales como este mural contra la guerra que muestra a Lord Voldemort, el principal villano y antagonista de la serie de novelas "Harry Potter", de la escritora JK Rowling, con el rostro del presidente ruso Vladimir Putin, creado por el artista de graffiti KAWU, en una pared en Poznan, Polonia. Foto: Jakub Kaczmarczyk

El PEN Internacional, una de las organizaciones literarias y de libertad de expresión más prestigiosas del mundo cultural, publicó esta semana una carta firmada por más de mil escritores de todo el mundo, en la que expresan su solidaridad con sus colegas, los periodistas, los artistas y el pueblo de Ucrania, “condenando la invasión rusa y pidiendo el fin inmediato del derramamiento de sangre”. (Recomendamos una revisión de las principales novelas ucranianas para entender la guerra de hoy, artículo de Nelson Fredy Padilla).

Autores y autoras consagradas como la premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexievich (nacida en Ucrania aunque de nacionalidad bielorrusa), Margaret Atwood, Paul Auster, Tsitsi Dangarembga, Anthony Doerr, Jonathan Franzen, Aleksandar Hemon, Siri Hustvedt, Yann Martel, Benjamin Moser, Joyce Carol Oates y Orhan Pamuk (escritor turco, Nobel de Literatura 2006) se declararon “consternados” y exigieron poner fin a la guerra promovida por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como respetar la independencia de Ucrania. Entre los firmantes también está Maria Ressa, la periodista filipina ganadora del Premio Nobel de Paz 2021 y del Premio Mundial a la Libertad de Prensa Guillermo Cano.

El PEN Internacional es la única asociación mundial de escritores y fue fundada en Londres en 1921 para promover la amistad y cooperación intelectual entre escritores de cualquier nacionalidad.

El texto del mensaje, enviado a El Espectador, dice textualmente:

“A nuestros amigos y colegas de Ucrania,

Nosotros, escritores de todo el mundo, estamos consternados por la violencia desatada por las fuerzas rusas contra Ucrania y pedimos urgentemente el fin del derramamiento de sangre.

Nos mantenemos unidos en la condena de una guerra sin sentido, librada por la negativa del presidente Putin a aceptar el derecho del pueblo ucraniano a debatir sus futuras lealtades e historia sin la interferencia de Moscú.

Nos mantenemos unidos en apoyo de los escritores, los periodistas, los artistas y todo el pueblo de Ucrania, que está viviendo sus horas más oscuras. Estamos a su lado y sentimos su dolor.

Todas las personas tienen derecho a la paz, a la libre expresión y a la libre reunión. La guerra de Putin es un ataque a la democracia y a la libertad no sólo en Ucrania, sino en todo el mundo.

Nos unimos para pedir la paz y el fin de la propaganda que alimenta la violencia.

No puede haber una Europa libre y segura sin una Ucrania libre e independiente.

La paz debe prevalecer.

Firmantes:

Burhan Sonmez, Svetlana Alexievich, Margaret Atwood, Paul Auster, Tsitsi Dangarembga, Anthony Doerr, Jonathan Franzen, Roxane Gay, Aleksandar Hemon, Siri Hustvedt, Yann Martel, Benjamin Moser, Joyce Carol Oates, Orhan Pamuk, Maria Ressa, Marilynne Robinson, Salman Rushdie, Elif Shafak, Colm Toibin, Olga Tokarczuk, Ludmila Ulitskaya.

