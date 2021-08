“La experiencia con la migración venezolana ayudará a Colombia”, Lucas Gómez

Colombia no ha sido la causa ni el origen de la migración irregular en la región, como bien advierte el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Sin embargo, al ser uno de los principales países para el tránsito de migrantes, las autoridades colombianas han debido trabajar constantemente en la adopción de estrategias para que este fenómeno no se salga de sus manos.

En Necoclí, donde se originó la última crisis migratoria en las fronteras colombianas, la situación parece ir en mejora. Migración Colombia informó el miércoles que luego de tener una población de 12.000 migrantes varados en el municipio antioqueño, ahora hay poco más de 3.000 que permanecen en la zona. La normalización, aunque aún no es total, es producto del trabajo conjunto con las autoridades de Panamá, pero sobre todo de la experiencia que ya tiene el país en el trato de la migración.

Las lecciones, tras este caso, son las mismas: urge la cooperación entre instituciones a escala regional, la ayuda de los países destino en el norte del continente y el fortalecimiento de las normas para enfrentar a las organizaciones criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes que se movilizan de manera irregular.

Lucas Gómez, gerente de la frontera con Venezuela, da un parte de tranquilidad sobre la situación en las fronteras colombianas. El trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas y las autoridades departamentales luce reforzado, según cuenta, y por eso los planes de contingencia se producen con mayor agilidad.

Usted acompañó a la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez al encuentro en Panamá. ¿Qué pasó en esa reunión?

Esa reunión, de nivel ministerial, organizada por nuestra vicepresidenta y canciller, tuvo como objetivo alinearnos con el país receptor de esa población que está pasando vía Necoclí, la cual es una preocupación constante del país. En Panamá hicimos un trabajo para atender las condiciones de esta migración, que se diferencia considerablemente de la migración venezolana, porque esta última tiene vocación de permanencia en casi un 70 y 80 % de los ingresos al país, y la migración haitiana, cubana e incluso continental es una que tiene vocación de llegada a países en el norte, como Estados Unidos y Canadá. Esa reunión permitió que miráramos las visiones y buscáramos soluciones conjuntas. La conclusión, como manifestó la vicepresidenta en rueda de prensa, es que el liderazgo regional, de un problema regional, porque no solo ocurre en Colombia y Panamá, tiene que tener una visión conjunta para resolver cómo gestionar esa migración.

¿Cómo está la cooperación en este momento con los vecinos?

Es un diálogo fluido con Ecuador, con la llegada del presidente Lasso, por ejemplo. Las cosas ahí han sido muy fructíferas, con unas conversaciones constantes. Nuestra Cancillería ha hecho un trabajo enorme para conectarse con los demás países emisores de esa migración, que son Chile o el mismo Brasil. Tener coordinación con todos esos países es lo más importante, y para eso se están haciendo las gestiones pertinentes por parte de nosotros.

Como dice, hay migrantes de Venezuela, Haití, incluso África. ¿Cómo se da esa movilización?

Migración tiene un trabajo gigantesco de estudio de la movilización. Aquí se están reforzando los controles para que de alguna manera los migrantes no puedan acceder de manera irregular a las fronteras. Sin embargo, recordemos que tenemos unas fronteras muy amplias. Nuestro país es muy grande, y los controles que hacemos en su mayoría tienen éxito, pero hay lugares en donde no es posible tener un control al 100 %. Lo que hacemos es coordinarnos con la Policía, nuestra Fuerza Pública y nuestro Ejército para aterrizar y coordinar las acciones pertinentes para darles un parte de tranquilidad a los colombianos y para proteger a esos mismos migrantes, y evitar que estructuras criminales se apoderen y abusen de su condición.

¿Por qué Colombia, Panamá y el resto de la región no habían abordado el problema en el Darién si venía desde antes?

Creo que son coyunturas que se dan, y la coyuntura actual, relacionada incluso con los anuncios de la administración de Joe Biden en Estados Unidos frente a los haitianos, ha provocado unos flujos adicionales. La pandemia también había retrasado a muchos migrantes que tenían intención de arrancar su viaje y que ahora con las reactivaciones y la recuperación de ciertos recursos para su viaje lo han podido hacer. Estamos entonces frente a un problema mucho más visible de lo que era hace algunos meses en nuestro país y en el continente.

¿Cuál es la situación de las fronteras colombianas hoy?

Nosotros tenemos una realidad con los más de 2.200 kilómetros de frontera compartida con Venezuela, en donde se han reforzado los controles de seguridad, en Norte de Santander, en Arauca y en las demás fronteras del país. En la actualidad estamos en una dinámica particular, porque hicimos la apertura de la frontera con todos los países, pero algunos tomaron la decisión de no abrir, el caso más emblemático es el de la frontera con Norte de Santander, en donde el régimen de Maduro ha sido claro en que no querían una apertura. A nosotros nos tocó, como siempre con la política de Venezuela, tomar una decisión unilateral basada en las necesidades del pueblo colombiano y en particular de los pueblos fronterizos.

¿Cuáles son los problemas puntuales en las fronteras colombianas?

Tenemos una especial atención en lo que ocurre del otro lado de la frontera con Venezuela. Podrán recordar que sufrimos una crisis humanitaria muy importante en el municipio de Arauquita, dado a los enfrentamientos que hubo en el vecino estado de Apure, y eso es algo que nos preocupa, porque hay una delincuencia que se ha instalado en total impunidad en Venezuela y que delinque en Colombia. A veces los enfrentamientos que se dan de ese lado de la frontera provocan desplazamiento de comunidades hacia Colombia. Hemos venido realizando un monitoreo constante de la situación desde el estallido de la crisis, en comunicación con las autoridades territoriales, hablando con los departamentos fronterizos, fortaleciendo y promoviendo las reflexiones en términos de frontera, sobre todo en el marco de la Federación Nacional de Departamentos, en un capítulo especial con los gobernadores de frontera con los cuales trabajamos constantemente.

Tras el represamiento en Necoclí se habló de uno nuevo en Nariño. ¿Qué sabe de esto?

Acabo de hablar con el gobernador de Nariño, en donde en efecto hay un aumento en el número de personas, de nacionalidad en su mayoría haitiana, que están buscando ingresar al país. Los controles por parte de nuestra Fuerza Pública han provocado algún represamiento, pero se está dando de manera coordinada con las entidades territoriales e incluso con cooperación internacional que nos está brindando una mano para regular ese tráfico y ver cómo podemos bajar la presión a los municipios.

Los países vecinos cerraron las fronteras durante la emergencia sanitaria, ¿eso complicó la situación migratoria para Colombia?

La pandemia nos complicó a todos los sectores. Obviamente en el de migración hubo un gran desafío, no solo desde el punto de vista de los flujos, sino de la migración como tal, que ya estaba presente. Ahora estamos en la lógica de reactivación de todas las políticas y proyectos sobre las acciones que hacemos frente a la migración en nuestro país.

¿Ha visto una reducción o un aumento de la migración tras la adopción del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (EPTV)?

Esto varía en muchas ocasiones, dependiendo de anuncios y de las políticas que se dan en Venezuela también. Nosotros hemos sido muy reiterativos en decir que el Estatuto es para las personas que estaban en territorio nacional, que ya habían ingresado al 31 de enero de 2021, y para aquellos que ingresan a Colombia de manera regular. Ese ha sido el mensaje recibido del otro lado de la frontera. No hemos tenido una avalancha de personas buscando el Estatuto, dado que nosotros hemos sido enfáticos en que se verán beneficiados quienes pasen de manera regular, por paso migratorio. Y como la frontera se encuentra cerrada por parte de Venezuela, muchas personas no han tenido la oportunidad de entrar por si estaban realmente buscando el Estatuto.

Por acciones como ese Estatuto precisamente nos hemos convertido en un ejemplo mundial en materia de migración. Con el recorrido de Colombia, ¿qué opciones se barajan para enfrentar la nueva crisis que hay con Panamá?

Lo positivo es que ya tenemos una experiencia adquirida que podemos poner al servicio de todas las crisis. Eso nos permite tener planes de contingencia, incluso para lo que está ocurriendo. Pienso que Colombia es, hoy en día, un referente mundial y este, la migración, es uno de los escenarios en donde hay que sacar pecho como colombiano. Estamos haciendo las cosas bien, estamos avanzando en el buen sentido y lo que hemos hecho desde 2015 para acá nos ha permitido abordar un movimiento migratorio, como el de los haitianos, de una manera diferente que en otras condiciones habría sido más difícil de manejar.

¿Cuándo se tiene planeado abrir todas las fronteras colombianas?

Nosotros hemos mandado mensajes y ya estamos haciendo relacionamientos binacionales con otros países. Colombia es un país que tomó una decisión de cierre de fronteras como la gran mayoría de países en el mundo. Incluso en la Unión Europea, en donde supuestamente las fronteras habían desaparecido, se volvieron a reactivar algunos controles. Fueron las decisiones más acertadas para proteger a todos los colombianos y a los migrantes, pero también hemos enviado un mensaje, como lo establece nuestro decreto frente a la emergencia sanitaria, en el que decimos que nuestras fronteras ya están en condiciones para abrirlas y ya solo esperamos la decisión de otros países para hacer una concertación binacional para avanzar en el tema.