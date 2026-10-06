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Más allá de la educación: ¿qué hay detrás de las protestas en Francia?

Las protestas estudiantiles comenzaron por la educación, pero rápidamente se convirtieron en una expresión del malestar de una generación que cuestiona su futuro y al gobierno de Emmanuel Macron.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
MONTPELLIER (France), 06/10/2026.- French police officers face protesters as clashes erupt during a national day of protest by high school students and members of education union over school conditions, in Montpellier, southern France, 06 October 2026. The demonstration comes amid a nationwide wave of protests across France against severe teacher shortages, overcrowded classrooms, a lack of resources, and poor learning conditions ahead of upcoming national budget decisions. (Protestas, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Policías franceses se enfrentan a manifestantes durante los disturbios registrados en una jornada nacional de protesta de estudiantes de secundaria y miembros de sindicatos de educación por las condiciones de las escuelas, en Montpellier, sur de Francia, el 6 de octubre de 2026.
Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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Las calles francesas se han convertido en el escenario de las protestas de estudiantes y jóvenes que reclaman mejores oportunidades, menos desigualdad y, sobre todo, cambios en un sistema educativo que, aseguran, les ha fallado durante décadas. La violencia policial y el alcance político que han adquirido estos enfrentamientos se han convertido en el centro de la conversación alrededor de estas movilizaciones masivas.

Lo que comenzó como una expresión para respaldar a profesores en huelga en un colegio de las afueras de París, rápidamente tomó…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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