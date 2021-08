A pocas horas del ultimátum talibán, ¿qué está pasando en el aeropuerto de Kabul?

Conforme se acerca el 31 de agosto, la fecha límite para la evacuación de miles de personas en Afganistán, muchos países comienzan a aceptar que no lograrán sacar a todos los que buscan huir de los talibanes. Así es el trabajo contrarreloj.

Miles de afganos se agolpan desde hace días a las puertas del aeropuerto, custodiado por más de 6.000 soldados de Estados Unidos, con la esperanza de subir a uno de los vuelos fletados por los países occidentales.

Pese a una situación caótica, 88.000 personas ya fueron evacuadas en aviones de Estados Unidos o de sus aliados desde el 14 de agosto, la víspera de la entrada de los talibanes en Kabul y de su regreso al poder, indicó la Casa Blanca.

Las operaciones se intensificaron en las últimas horas. Casi 19.000 personas en total fueron evacuadas en 24 horas entre el martes y el miércoles, de las cuales 11.200 por Estados Unidos y 7.800 por otros países. Según Antony Blinken, el secretario de Estado de EE. UU., 1.500 estadounidenses esperan salir en los próximos días.

La Unión Europea había pedido a Estados Unidos permanecer más tiempo en Afganistán para evacuar a todas las personas en riesgo bajo el régimen de los talibanes, pero Washington insistió en completar su salida el 31 de agosto.

Aunque Joe Biden aseguró que busca completar el total de las evacuaciones para dicha fecha, el presidente de Estados Unidos hizo un llamado al Pentágono y al Departamento de Estado para tener planes de contingencia, en medio de un estado de incertidumbre de la comunidad internacional.

Funcionarios de Gran Bretaña, Francia y Alemania señalaron que probablemente no podrán completar las evacuaciones planificadas para la fecha límite establecida. Por su parte, un dirigente talibán declaró que no aceptarían ninguna prórroga.

Bélgica

El gobierno de este país anunció este miércoles que puso fin a sus operaciones de evacuación desde el aeropuerto de Kabul. “El gobierno federal tomó la decisión de poner término a las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul, en vista de la evolución de la situación en Afganistán”, dijo en Twitter el primer ministro belga, Alexander De Croo. Indicó que la decisión fue tomada “en acuerdo con los socios europeos” de Bruselas.

Turquía

Según se lee en el Washington Post, y dadas las declaraciones del ministro de Defensa de Turquía, el país empezó hoy con el retiro de sus tropas, tomando la decisión de hacerlo “el día después de que un vocero del talibán afirmara que los soldados turcos no se necesitaban más allí”. La presencia de Turquía en Afganistán se remonta a principios del siglo XXI y en épocas recientes su foco de trabajo ha sido la seguridad del aeropuerto de Kabul, siendo una de las fuerzas que ha hecho presencia en medio del caos que se ha vivido allí en los últimos días, ayudando en la evacuación de 1.129 personas en aviones militares. Incluso, según se lee en el diario estadounidense, y antes de que el talibán tomara el poder del país, el presidente turco ofreció asistencia en materia de seguridad en el puerto aéreo, una vez las tropas estadounidenses dejaran territorio afgano.

Según la información que algunos funcionarios le dieron a la agencia Reuters, el talibán le solicitó al gobierno de Turquía seguir ofreciendo “apoyo técnico” no específico en la administración del aeropuerto de Kabul. Según el diario estadounidense, y aunque no se conoce la respuesta por parte de los turcos, “en los últimos días, ambas partes han tratado de presentar sus relaciones como cordiales y centradas en una posible cooperación futura”.

Canadá

Los oficiales canadienses, por su parte, aseguraron hoy que la evacuación y el retiro de sus tropas deben efectuarse antes del 31 de agosto, aun reconociendo la posibilidad de no lograr sacar de Afganistán al número de personas que quieren. En declaraciones que se pueden leer en el Washington Post, Harjit Sajjan, ministro de Defensa canadiense, afirmó: “Redactar una misión lleva una cantidad considerable de tiempo. No se hace de la noche a la mañana y conlleva riesgos importantes”. En la misma vía, el ministro de Relaciones Exteriores, Marc Garneau, reconoció que la posibilidad de no lograr evacuar a las personas es latente, aunque “el país continuará tratando de evacuar a los afganos y a los expatriados canadienses en estado de vulnerabilidad”, sin dar más detalles al respecto.

Las tropas canadienses han evacuado a más de 2.700 personas, incluyendo a más de 1.000 afganos que han colaborado con el país, en medio de acusaciones de extrema burocracia y de cuestionamientos sobre un video, que llegó al Globe y al Mail, en el que, aparentemente, el personal de las fuerzas armadas ignoró a los afganos con documentos de salida canadienses, al intentar ingresar al aeropuerto de Kabul.

Alemania

Por su parte, Angela Merkel, canciller de Alemania, busca lograr efectuar las evacuaciones aún después del 31 de agosto. Según se lee en El País, de España, la mandataria, afirmó: “El final del puente aéreo dentro de unos días no puede ser el final de los esfuerzos para rescatar a todas las personas que necesitan protección”. Con más de 4.500 personas evacuadas de Kabul, 3.700 de ellas de nacionalidad afgana, y a partir de la información provista por Business Insider, se espera que el último vuelo con pasajeros alemanes salga de Kabul el próximo viernes, días antes de la fecha límite de evacuación de Estados Unidos.

En escenarios en los que “sea responsable hacerlo” y se cuente con la coordinación de la comunidad internacional, como informó la Agencia Reuters, Merkel le aseguró a los diputados conservadores que Alemania tiene la idea de seguir evacuando a los afganos después del 31 de agosto. Esto se conoce en medio de las declaraciones que hicieron los talibanes sobre la autorización de los vuelos comerciales en el país después de la fecha límite de evacuación, afirmaciones que Markus Potzel, diplomático alemán en Afganistán, corroboró a través de su cuenta de Twitter, afirmando que los afganos con documentación legal podrán volar a través de dicho servicio.