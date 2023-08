Asesino de médico colombiano fue enviado a una cárcel de Tailandia

Este lunes, Daniel Sancho fue enviado a la cárcel de Koh Samui, en el sur del país, después de que un juez decretara prisión provisional contra el joven por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, quien laboraba en Montería. Crédito: EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN Foto: EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

El domingo, el español Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, reconoció ser culpable del asesinato y el desmembramiento de su amigo, el cirujano plástico Edwin Arrieta Arteaga, con quien estaba de vacaciones en la isla Koh Pha Ngan, en Tailandia.

Ahora se conoció que Sancho, quien es hijo de un reconocido actor español, fue enviado este lunes a la cárcel de Koh Samui, en el sur del país, después de que un juez decretara prisión provisional contra el joven por el asesinato de Arrieta, quien laboraba en Montería.

Sancho permanecerá en la cárcel hasta el inicio del juicio en su contra. Además, como reveló EFE, tendrá que pasar por un periodo de aislamiento de 10 días por protocolo covid-19 y solo podrá tener contacto con su abogado.

📝 Sugerimos: Cancillería rastrea las causas del asesinato de cirujano colombiano en Tailandia

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan.

Al ser preguntado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó: “No me sentí cómodo, pero tampoco forzado”. “Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo”, le dijo Sancho a EFE.

Cabe destacar que Sancho negó que tuviera una relación sentimental con la víctima, pero señaló que Arrieta estaba obsesionado con él y lo amenazaba.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, fue el testimonio de Sancho publicado en EFE.

📝 Sugerimos: “Yo era el rehén”: español acusado de asesinar a cirujano colombiano en Tailandia

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.