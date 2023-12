Así es el hotel atendido por dinosaurios de “La vuelta al mundo en 80 risas”

Un par de dinosaurios robot con sombreros de botones dan la bienvenida a los huéspedes desde la recepción del Hotel Henn-na. / AFP PHOTO / Kazuhiro NOGI Foto: AFP - KAZUHIRO NOGI

Una de las emisiones del programa “La vuelta al mundo en 80 risas”, que trasmite el Canal Caracol, fue un viaje a Osaka, la segunda cuidad más grande de Japón, en donde los presentadores se hospedaron en un hotel en el que fueron atendidos por recepcionistas robots que simulan ser dinosaurios. Quienes estuvieron en la ciudad asiática fueron Laura Acuña y Jhovanoty, a quienes las cámaras registraron haciendo el chek-in.

Quizá le pueda interesar: Horóscopo diario gratis para hoy 27 de diciembre del 2023

Más sobre Cine y Tv: El actor de ‘Parásitos’ Lee Sun-kyun fue encontrado muerto La estrella surcoreana, miembro del elenco de la oscarizada película, fue hallado hoy sin vida, mientras estaba siendo investigado por un caso de supuesto consumo de drogas, informó la agencia de noticias Yonhap. Leer más... El actor de ‘Parásitos’ Lee Sun-kyun fue encontrado muerto Las secuelas cinematográficas que se estrenarán en 2024 Tras el año de ‘Barbie’ y de las huelgas de Hollywood, en 2024 llegará una avalancha de secuelas o precuelas muy esperadas, como las ‘Dune’, ‘Ghostbusters’ ‘Gladiator’, ‘Deadpool’, ‘Despicable me’, ‘Inside Out’ ‘Mad Max’, ‘John Wick’ o ‘Joker’. Leer más... Las secuelas cinematográficas que se estrenarán en 2024

En el video se ve a los presentadores acercarse a la recepción del hotel, donde se encuentran con dos robots dinosaurios y siendo atendidos por uno de ellos.

El hotel atendido por dinosaurios

Este, que su tamaño no parece superar el metro y medio de alto, emiten una voz que se produce con Inteligencia Artificial y puede entender varios idiomas. Así mismo, mediante sensores siente la presencia de los usuarios que llegan a registrarse en este sitio.

En el resto de este espacio para alojarse, , que lleva le nombre de Henn-na, además de las simulaciones de dinosaurios hay otro tipo de robots que simulan otras figuras como los encargados de la limpieza, que se parecen a un BB-8, personaje de Star Wars, e integran funciones de mayordomo para ayudar con las atenciones a los huéspedes. Así mismo, hay simulaciones de peces que están dentro de un contenedor con agua, robots con forma de basureros y demás.

¿Cuánto vale hospedarse en el hotel atendido por dinosaurios?

Son en total 72 habitaciones, que varían entre los $US 60 (cerca de $230 mil) y $US 153 dólares (cerca de $590 mil) por noche. Para ingresar a los cuartos no se necesita una llave o tarjeta, si no que basta con su rostro, por medio del reconocimiento facial. Una vez dentro, la temperatura de la habitación se puede acomodar a la temperatura corporal de cada persona.

El hotel abrió por primera vez sus puerta en el año 2015 en la ciudad de Nagasaki y al día de hoy cuenta con ocho sedes distribuidos por Japón. Sus empleados, en un 90 %, son robots como los dinosaurios o simulaciones de mujeres recepcionistas, y el restante personal es personal humano.

Yukio Nagai, gerente del Henn-na Hotel afirma que, “además de ser un gran reclamo, los autómatas han demostrado ser una elección muy eficiente para llevar a cabo las tareas de limpieza o el servicio de recepción, puesto que en Japón escasean los empleados de hotel”, según el medio Computador Hoy, quine además afirmas que espera que el personal reemplace a la mayor cantidad posible de humanos.