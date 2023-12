Yeison Jiménez será operado nuevamente: “Estoy agotado”

Yeison Jiménez será operado por una enfermedad: “Estoy agotado” Foto: Instagram @yeison_jimenez

El cantante de música popular Yeison Jiménez publicó una mensaje a través de sus redes sociales donde aseguró que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente a raíz de una enfermedad. Agregó que ya había superado una afectación de salud anterior y que, a pesar de que estaba tomando prevenciones, le resultó una nuevo malestar por el que se tendrá que operar.

“Hay cosas que uno no entiende, de verdad. Y creo que ustedes deben saberlo. Este fue el año en el que más juicioso estuve sin tomar, haciendo deporte y cumpliendo con cada meta. Ya voy a ajustar 3 meses que me curo de algo y me resulta otra vaina”, aseguró el artista en una historia compartida en su Instagram con más 4.5 millones de seguidores.

Enfermedad que padece Yeison Jiménez

En el mensaje también contó que venía de recuperarse una infección intestinal con la que duró cerca de un mes y medio y que ahora le diagnosticaron cálculos en los riñones, razón por la que tendrá que ingresar al quirófano nuevamente. Cabe recordar, que el cantante ya había sido intervenido por urgencia en marzo de este año debido a una hernia.

“Realmente no puedo hacer nada más que tratar de cuidarme y sanarme rápido pero de verdad que estoy agotado. Los quiero mucho, estoy haciendo todo para cumplirles con los shows que me faltan y poder descansar y recuperarme”, agregó el músico que de fondo usó una fotografía suya tirado en cama y con un brazo tapando sus ojos en señal de cansancio.

Mientras tanto, sus seguidores le hicieron varios comentaros deseándole que supere pronto la afectación y que tenga una buen recuperación luego de la intervención médica. “Dios lo bendiga y lo cure de todo enfermedad todo va salir bien mucha fuerza y fe”, “Un dolor de riñón no selo deseo a nadie. Cuídense los riñones tomen bastante agua, poca sal y poca comida chatarra. Lo digo yo que me hacen hemodiálisis y no quisiera que nadie más sufra de eso”. “Mucha fuerza y mucha fe los tiempo malos no son para siempre”, fueron algunas de las reacciones a la publicación del artista de música popular.