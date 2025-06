No se alarme: lo que debe saber sobre la contaminación en planta nuclear de Natanz

Máquinas centrifugadoras en la planta nuclear iraní de Natanz. Foto: EFE - AEOI HANDOUT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego del ataque aéreo de Israel a Irán el viernes, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) confirmó la detección de contaminación en el interior del complejo nuclear de Natanz, una de las instalaciones más sensibles del programa atómico iraní.

No se alarme: las autoridades no especificaron si se trata de residuos químicos o radiactivos, pero aseguraron que no hay riesgo fuera de la planta ni se han reportado víctimas.

El director de la OEAI, Mohammad Islami, indicó que el daño fue superficial y que ya iniciaron labores de limpieza.

“No hay motivo de preocupación para la población. La contaminación está contenida”, dijo.

Sin embargo, el incidente alimenta la preocupación global sobre posibles fugas nucleares tras uno de los ataques aéreos más grandes en la historia reciente del conflicto Israel-Irán.

🔑Las claves del ataque a Natanz (por si tiene afán)

Contaminación controlada: Irán confirmó contaminación dentro de la planta nuclear de Natanz, pero no fuera del complejo. Grossi al frente: El director de la Organización de Energía Atómica de Irán (OIEA), Mariano Grossi, condenó el ataque, ofreció viajar a Teherán y dijo que las instalaciones nucleares no deben ser objetivos militares. Daños graves: Según Grossi, el bombardeo causó serios daños a la planta. Sin embargo, los niveles de radiación externos permanecen estables. Respuesta iraní: Teherán exigió una condena internacional y advirtió que tomará “medidas especiales” para proteger su programa nuclear. Infraestructura blindada: Natanz es una instalación subterránea reforzada con túneles, lo que ha dificultado su destrucción total. Por ahora se habla de “daños severos”.

👉 ¿Por qué importa el ataque a Irán?

El ataque ocurre horas después de que el OIEA determinara que Irán violaba sus obligaciones de no proliferación por primera vez en 20 años, abriendo la puerta a nuevas sanciones. En respuesta, Teherán anunció un tercer sitio de enriquecimiento de uranio “en un lugar seguro”.

Todo esto también ocurre en medio del colapso de las negociaciones nucleares con Estados Unidos y expone una nueva fase del conflicto.

La ofensiva podría escalar y extenderse a infraestructura estratégica iraní, como redes eléctricas o instalaciones petroleras, en un contexto en el que la diplomacia parece lejana y la tensión regional, al límite.

Irán calificó el bombardeo israelí contra sus instalaciones nucleares como una declaración de guerra y prometió una respuesta “sin límites”, tras la muerte de figuras clave de su programa atómico y militar, incluidos científicos y altos mandos de la Guardia Revolucionaria.

Israel, por su parte, justifica la operación señalando que incluso la OIEA ha acusado a Irán de violar sus compromisos de no proliferación.

Le recomendamos: Israel ataca a Irán: nuevas explosiones en Teherán y sus suburbios

🔍 ¿Se justificaba el ataque contra Irán?

Expertos como Marko Milanovic, profesor de derecho internacional y editor del European Journal of International Law, sostienen que el bombardeo israelí contra instalaciones nucleares en Irán constituye un uso ilegal de la fuerza.

Aunque Israel ha intentado justificar su operación como un acto de legítima defensa anticipada —argumentando que el objetivo es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear que pueda usar contra su territorio—, Milanovic señala que esta justificación no cumple con los requisitos legales mínimos establecidos en el derecho internacional.

“Israel está actuando para desviar un ataque futuro, no para repeler uno que esté ocurriendo”, escribe Milanovi. Por lo tanto, el caso depende de si Irán representa una amenaza inminente, no simplemente una amenaza posible.

“Hay pocas pruebas de que Irán se haya comprometido irrevocablemente a atacar a Israel una vez desarrolle la capacidad nuclear”, argumenta Milanovic, y añade que los discursos incendiarios de algunos funcionarios iraníes no constituyen por sí solos una intención militar concreta.

Vea también: Capacidades militares de Irán: ¿qué tan vulnerable es? ¿Recibió una “humillación”?

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye acceso total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com