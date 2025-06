Israel ataca a Irán, que jura venganza: esto es lo que sigue

El jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, fue asesinado tras un ataque de Israel. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército de Israel lanzó el jueves en la noche una ofensiva aérea contra instalaciones nucleares y militares en varias zonas de Irán, incluyendo la capital, Teherán. El ataque dejó varios muertos, entre ellos altos mandos de la Guardia Revolucionaria, lo que podría alimentar el congelamiento del ya estancado proceso de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. Horas después del ataque, Irán lanzó un centenar de drones contra Israel en respuesta.

La tensión entre ambos países es máxima. Le explicamos cuál es la gravedad de este nuevo intercambio de ataques en este minuto a minuto.

Israel contra Irán en cinco preguntas clave

¿Por qué ahora? El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que esta operación busca desmantelar el programa de enriquecimiento de uranio y misiles balísticos iraní. Israel consideró que las negociaciones nucleares estaban estancadas y que Irán avanzaba “peligrosamente” en su capacidad armamentística.

¿Hacia qué estaba dirigido el ataque? Los bombardeos se concentraron en instalaciones nucleares clave como Natanz, centros de desarrollo de misiles balísticos y barrios donde residen altos funcionarios del sistema de defensa iraní.

¿Qué tan grave fue? Las autoridades israelíes confirmaron la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, y del jefe del Estado Mayor iraní, Mohammad Bagheri. También se reporta la muerte de dos científicos nucleares y otros altos mandos de la Guardia.

¿Estados Unidos sabía de esto? Aunque es el principal aliado de Israel, Washington no participó en la operación. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, Estados Unidos apostaba por una salida diplomática y no fue consultado ni informado con antelación. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump activó protocolos de seguridad en Medio Oriente y pidió a Irán no atacar sus bases. Algunos analistas creen que la Casa Blanca dio “luz verde tácita”, pero públicamente se ha desmarcado del ataque.

Días atrás, medios estadounidenses anticipaban que Israel lanzaría un ataque sin avisarle a la Casa Blanca.

¿Qué puede seguir? Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial, lo resumió muy bien: “Israel lleva años preparándose para asestar un golpe al programa nuclear iraní. Saben que Teherán va a responder, y también se han preparado para eso. Van a ser unos días de tensión y escalada. Irán no puede no hacer nada después de un ataque tan severo como este”.

📍 Irán e Israel: ubíquese en el mapa

🔑 Ataque a Irán: 10 claves para ponerse al día (por si tiene afán)

✈️ Se cerró el espacio aéreo no solo en Irán e Israel, sino también en Irak y Jordania. Aerolíneas como Lufthansa, Emirates y Air India desviaron vuelos en tiempo real.

⚛️ El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que el sitio nuclear de Natanz fue alcanzado y monitoreó sus niveles de radiación sin encontrar alarmas. También confirmó que la planta de Bushehr no fue atacada.

Edificios residenciales en Teherán también fueron alcanzados. Medios iraníes denuncian muertes de civiles, incluidas mujeres y niños.

Cayeron figuras clave del programa nuclear y militar iraní , no solo militares sino científicos vinculados al enriquecimiento de uranio.

Israel anunció que esta es solo la primera etapa de una campaña más larga. Ordenó a su población estar lista para acudir a refugios.

El aeropuerto Ben Gurion fue cerrado , y El Al, aerolínea bandera de Israel, suspendió todos sus vuelos.

💥 Hubo cinco explosiones confirmadas en Teherán , y se reporta fuego en el cuartel general de la Guardia Revolucionaria.

💬 La ONU, Reino Unido y Japón pidieron moderación . Japón condenó “enérgicamente” el ataque y pidió calmar la situación.

El jefe del ejército israelí anticipó que el saldo será “diferente de lo acostumbrado” , y no prometió un “éxito absoluto”.

📈 El precio del petróleo subió más de 12 % tras los bombardeos, encendiendo alarmas sobre el impacto global de una posible guerra abierta.

Crisis Israel e Irán en vivo: siga el minuto a minuto

Según la televisión estatal iraní, el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, el general Mohammed Bagheri, murió en el ataque israelí.

Los ataques también costaron la vida a Hosein Salami, jefe de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, informó la agencia de noticias iraní Tasnim.

Esta misma agencia informó que al menos seis expertos nucleares murieron en estos ataques.

“Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi fueron los científicos nucleares martirizados”, detalló la agencia.

Irán afirmó que los mortales ataques israelíes del viernes justifican su necesidad de avanzar en el enriquecimiento de uranio y potenciar sus capacidades misilísticas.

“Uno no debe hablar a un régimen tan depredador si no es con el lenguaje de la fuerza”, dijo el gobierno iraní en un comunicado. “El mundo ahora entiende mejor la insistencia iraní en su derecho de enriquecer (uranio), a la tecnología nuclear y al poder misilístico”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye acceso total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com