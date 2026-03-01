Ataques a Irán en vivo: Teherán desafía a Trump y promete vengar la muerte de Jamenei

Manifestantes viajan en motocicletas ondeando banderas nacionales iraníes durante una manifestación en Teherán en apoyo al gobierno y contra los ataques estadounidenses. Foto: AFP - ATTA KENARE

Irán amaneció este domingo, 1 de marzo, en un estado de máxima alerta tras confirmar la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei, en bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó la represalia como un “deber y derecho legítimo”, mientras que el mandatario estadounidense, Donald Trump, advirtió que habrá ataques de una “fuerza nunca antes vista” si la República Islámica continúa con su ofensiva en el Golfo.

La escalada bélica ha dejado un rastro de destrucción que incluye la muerte de la cúpula militar iraní y ataques a bases estadounidenses en el Kurdistán iraquí.

Según reportes de la Media Luna Roja, los bombardeos ya dejan un saldo de 201 muertos, mientras que el sistema de transporte aéreo global sufre su mayor interrupción desde la pandemia de covid-19 debido al cierre de espacios aéreos en Oriente Medio.

5 claves para entender la jornada en Irán

Muerte del líder supremo: La televisión estatal confirmó el deceso de Jamenei (86 años) tras el anuncio inicial de Trump, quien lo tildó como “una de las personas más malvadas de la historia”.

Cúpula diezmada: Además de Jamenei y su familia, murieron los jefes de los Guardianes de la Revolución, del Estado Mayor y el ministro de Defensa en ataques calificados como “precisos” por Israel.

Ataques regionales: Irán lanzó misiles contra Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin; este domingo, los ataques se extendieron con drones al puerto de Duqm en Omán.

Triunvirato de transición: El poder en Irán ha quedado temporalmente en manos de Masud Pezeshkian, Gholamhosein Mohseni Ejeï y Alireza Arafi para gestionar la sucesión.

Caos diplomático: Se registran violentas protestas pro-Irán en Pakistán e Irak, con intentos de asalto a misiones diplomáticas de EE. UU. y al menos ocho muertos en Karachi.

🔴 Siga el minuto a minuto de la crisis en Medio Oriente:

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció este domingo en una entrevista con Al Jazeera que la elección del nuevo líder supremo podría concretarse en un plazo de “uno o dos días”. Tras el fallecimiento de Alí Jamenei en los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos, Araghchi aseguró que el sistema teocrático se mantiene operativo y bajo control, subrayando que “todo está en orden y alineado con nuestro sistema legal y la Constitución”.

Pese a la ofensiva masiva sobre Teherán, el canciller Araghchi aclaró que la República Islámica no tiene intención de cerrar el estrecho de Ormuz, aunque advirtió que no existen “restricciones ni límites” para ejercer su defensa.

En sus declaraciones a la cadena qatarí, el funcionario tildó el asesinato de Jamenei como un “acto muy serio y sin precedentes, una violación flagrante del derecho internacional”, criticando además a Washington por atacar al país mientras se mantenían negociaciones abiertas.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo haber atacado el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo.

“El portaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron este domingo el inicio de una “oleada masiva de ataques” dirigida contra objetivos estratégicos del régimen iraní en el centro de su capital.

Según el comunicado oficial, estas operaciones, guiadas por inteligencia militar, buscan establecer una superioridad aérea total tras haber despejado el camino operativo hacia Teherán durante las últimas 24 horas, en una ofensiva que ya alcanza zonas civiles según denuncias internacionales.

Ocho personas murieron el domingo en el centro de Israel cuando un edificio se derrumbó por el “impacto directo” de un misil iraní, informaron los servicios de emergencia israelíes.

En la zona de Bet Shemesh, los socorristas “confirmaron la muerte de ocho personas”, anunció Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, en un comunicado.

Precisó haber evacuado a 28 heridos, dos de ellos en estado grave.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo que lanzaron una nueva oleada de ataques contra el “enemigo” estadounidense.

“Hace unos momentos, fueron lanzadas, a gran escala, la séptima y octava oleadas de la Operación Promesa Honesta 4 contra el enemigo”, dijeron los Guardianes de la Revolución de la república islámica en un comunicado difundido por medios locales, sin especificar los objetivos atacados.

El papa León XIV pidió este domingo poner fin a la “espiral de violencia” en Oriente Medio, después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, que respondió con bombardeos en la región.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, dijo el sumo pontífice ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro del Vaticano.

“La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable”, declaró el papa nacido en Estados Unidos durante la oración del ángelus.

El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo reclamó que “la diplomacia recupere su papel”.

También pidió, por otro lado, que se retome urgentemente el “diálogo” entre Afganistán y Pakistán tras varios días de enfrentamientos entre ambos países.

Estas son las principales reacciones internacionales a la desaparición del guía supremo iraní.

Irán

Vengar al guía supremo es un “deber y derecho legítimo” para la república islámica, afirmó el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

La muerte de Jamenei constituye una “declaración de guerra contra los musulmanes, y en particular contra los chiitas, en todo el mundo”, sostuvo en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Estados Unidos

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump.

Israel

“Se ha hecho justicia y el eje del mal ha sufrido un duro revés (...) Seguiremos actuando con firmeza para proteger al Estado de Israel”, declaró el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, transmitió a Irán sus “más sinceras condolencias” por el “asesinato” de Jamenei.

El fallecido líder iraní “será recordado como un destacado estadista que hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-iraníes”, señaló Putin en una carta al presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

China

El gobierno chino “condenó enérgicamente” la muerte de Jamenei.

La operación que mató a Jamenei fue “una grave violación de la soberanía y la seguridad de Irán, un atropello a los propósitos y principios de la Carta de la ONU y a las normas básicas de las relaciones internacionales”, señaló la Cancillería china en una nota.

Unión Europea

La muerte de Jamenei marca “un momento determinante en la historia de Irán. Lo que viene después es incierto”, señaló en la red X la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

“Ahora existe un camino abierto hacia un Irán diferente, uno que su pueblo pueda tener mayor libertad para moldear”, añadió.

Kallas agregó que mantenía contactos con “aquellos de la región que cargan con el peso de las acciones militares de Irán, para encontrar medidas prácticas de desescalada”.

Francia

“El mulá Jamenei era un dictador sanguinario que oprimió a su pueblo, humilló a las mujeres, a los jóvenes, a las minorías, y es todavía recientemente responsable de la muerte de miles de civiles en su país y en la región”, apuntó una portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon.

“Por tanto, no podemos sino satisfacernos de su desaparición”, remató.

Reino Unido

“Pocas personas llorarán” la muerte de Jamenei, aseguró el secretario británico de Defensa, John Healey, al considerar que “Irán y el régimen que dirigió durante tanto tiempo son una fuente de mal”.

“La preocupación ahora, por supuesto, es que este régimen está arremetiendo de forma cada vez más indiscriminada y extendida, y la gente estará realmente preocupada porque ya no se trata solo de objetivos militares”, agregó.

Australia

La muerte del guía supremo iraní “no será llorada”, reaccionó el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Jamenei “fue responsable del programa nuclear y balístico del régimen, del apoyo prestado a grupos armados y de los brutales actos de violencia e intimidación cometidos contra su propio pueblo”, dijo Albanese.

Irak

El influyente dirigente chiita Muqtada al Sadr anunció tres días de luto en Irak. “Con profunda tristeza e inmenso dolor presentamos nuestras condolencias a todo el mundo islámico por el martirio del líder de la revolución islámica”, escribió en X.

Hamás

El grupo islamista palestino Hamás condenó un “crimen abominable” en un comunicado. EEUU e Israel “tienen plena responsabilidad por esta agresión flagrante y este crimen atroz”, consideró.

Hijo del sah de Irán

“Con su muerte, la república islámica ha llegado de hecho a su fin y pronto será arrojada al basurero de la historia”, celebró en X el hijo del difunto sah de Irán, Reza Pahlavi.

“A las fuerzas armadas, de seguridad y a la policía: todo intento de sostener a un régimen que se está derrumbando está condenado al fracaso”, añadió.

Hezbolá

El grupo armado libanés proiraní Hezbolá “enfrentará la agresión” estadounidense-israelí que costó la vida a Jamenei, afirmó el domingo en un comunicado Naim Qasem, líder de esa organización.

“Cumpliremos con nuestro deber enfrentando la agresión”, aseguró, y añadió que “sean cuales sean los sacrificios, no abandonaremos (...) el bando de la resistencia”.

