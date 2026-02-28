Estos son los aliados que tiene Irán en medio de los ataques de EE. UU. e Israel

Esta imagen satelital muestra columnas de humo saliendo de una base naval en Konarak, en el sur de Irán. Foto: AFP - AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las tensiones históricas entre Washington y Teherán han alcanzado niveles alarmantes: a los ataques estadounidenses ocurridos el año pasado contra tres instalaciones nucleares iraníes, en medio de la guerra de 12 días entre Israel e Irán, se acaba de sumar una nueva ofensiva este sábado.

En horas de la mañana, fuerzas de Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en un gran asalto contra al menos nueve ciudades. En represalia, Teherán disparó oleadas de misiles balísticos contra Israel y atacó al menos cuatro bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico. Varios países de la región cerraron el espacio aéreo.

Mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el ataque estadounidense-israelí podría “crear las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”, algunos Estados hicieron un llamado a que se desescale la situación y se opte por la opción del diálogo. El momento es tenso, sobre todo por las complejas alianzas que hay en esa zona del mundo.

¿Quiénes son los aliados de Irán?

A lo largo de los años, Teherán ha construido una red de proxies con grupos armados en la región, como Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen, las Fuerzas de Movilización Popular en Irak y Hamás en la Franja de Gaza, que le permitió tener cierta protección frente a ataques militares directos de Estados Unidos o Israel, a pesar de las constantes amenazas y presiones.

Ali Mamouri escribió en The Conversation que, si bien esos actores sirvieron de amortiguador regional y de medio para que Irán proyectara su poder sin involucrarse directamente, Israel ha emprendido una reciente campaña para debilitar a algunos de ellos. De hecho, destruyó arsenales de Hezbolá y asesinó al líder Hassan Nasrallah, además de que la ofensiva que llevó a cabo tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desencadenó un genocidio contra la población palestina, según observadores independientes de la ONU.

En Siria, la situación cambió un poco tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, pues las milicias apoyadas por Teherán han sido expulsadas en gran medida desde entonces. Ahora bien, Irán mantiene influencia en Irak y Yemen: las Fuerzas Populares de Defensa, con un número estimado de 200.000 combatientes, siguen siendo fuertes. Los hutíes tienen un contingente de tamaño similar.

Al margen de estas organizaciones violentas, muchas de ellas catalogadas por otros países como entidades terroristas, Irán también se ha dedicado a fortalecer lazos con países cuyos gobernantes compartían su ideología antiestadounidense, como el ruso Vladímir Putin y, en su momento, Nicolás Maduro en Venezuela, quien fue derrocado por la fuerza en enero de este año luego de un ataque de Washington en Caracas. En esa lista de líderes cercanos a Irán también estuvo el sirio al-Assad.

Mientras los grupos respaldados por Irán en Medio Oriente se debilitan, como los casos de Hamás y Hezbolá, Teherán y Moscú han profundizado sus lazos militares y económicos. De hecho, el año pasado ambos ratificaron un acuerdo de asociación estratégica, que incluye disposiciones para que los dos contrarresten amenazas compartidas. Eso, sin embargo, no creó ningún tipo de alianza militar y, según analistas, revela los límites de la asociación.

China, por su parte, es el principal comprador del petróleo iraní. Sería, entonces, uno de los perjudicados por el cierre del estrecho de Ormuz, el paso por donde circula el 20 % del crudo del mundo y que fue clausurado este sábado por los ataques. Algunos analistas estiman que China compra casi el 90 % de las exportaciones petroleras iraníes, con lo que Pekín satisface hasta el 10 % de su demanda.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com