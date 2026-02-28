“Caerán bombas por todas partes”: el discurso de Trump sobre el ataque contra Irán

Esta imagen ilustrativa muestra a una persona mirando un teléfono inteligente que muestra al presidente estadounidense Donald Trump haciendo una declaración sobre las operaciones de combate en Irán, junto a una pantalla de computadora con el mismo mensaje publicado el 28 de febrero de 2026 en X. Foto: AFP - CHRIS DELMAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su país inició ataques “de gran envergadura” contra Irán.

El objetivo: lograr la caída del gobierno y “eliminar” la amenaza que significa para Estados Unidos dicho régimen.

Según funcionarios citados por distintos medios, el ataque podría extenderse durante días.

En un mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es “reducir a nada” la marina iraní, destruir su industria de misiles y “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán.

Los ataques se llevaron a cabo en conjunto con Israel, que afirma que el programa nuclear iraní es una amenaza a su existencia.

“Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina”, dijo el mandatario, que vestía una gorra blanca con las siglas USA y hablaba detrás de un atril con el sello presidencial estadounidense.

“Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní”, señaló.

En un mensaje directo a los iraníes, Trump les aseguró que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo, para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones”, añadió.

Además, les recomendó que por el momento, “permanezcan a resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes”.

A los jefes militares iraníes, incluyendo los Guardianes de la Revolución, Trump les propuso deponer las armas si quieren “inmunidad”. De lo contrario afrontarán una “muerte segura”.

¿Por qué atacó Estados Unidos a Irán?

De acuerdo con Trump, Teherán había “rechazado todas las oportunidades” de renunciar a la bomba atómica en las conversaciones mantenidas con Estados Unidos en las últimas semanas.

El año pasado, Irán e Israel se vieron envueltos en una guerra que duró 12 días y que contó con la participación de Estados Unidos.

Se logró un cese al fuego, seguido de nuevo intentos de negociaciones nucleares.

Israel ha acusado a Irán de estar desarrollando una bomba atómica, lo que Irán ha negado.

Las conversaciones indirectas con Estados Unidos, que tuvieron su última ronda en Ginebra (Suiza) esta semana, no han llegado a ningún resultado.

Irán estaría dispuesto a limitar el programa nuclear; de hecho, Omán, que media en las conversaciones, aseguró que Teherán había aceptado no almacenar uranio enriquecido.

Sin embargo, Irán también ha pedido a Washington que alivie sanciones en su contra, mientras ha mostrado total resistencia a vincular el acuerdo a su programa de misiles, lo que creó un punto muerto.

Irán intenta “reconstruir su programa nuclear” y quiere “desarrollar misiles de largo alcance” que habrían sido susceptibles de alcanzar territorio estadounidense, añadió Trump.

El presidente le había dado a Irán un ultimátum: 10 días para llegar a un acuerdo, plazo que vencía este fin de semana.

“A los miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo hoy que deben deponer las armas y tendrán inmunidad total o, en caso contrario, enfrentarse a una muerte segura”, amenazó.

Trump apuntó que Irán era culpable de “terrorismo de masas” en múltiples ocasiones desde la revolución islámica de 1979 y aseguró que “no lo toleraremos más”.

