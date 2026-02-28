Israel ataca Irán: reportan explosiones y humo en plena ciudad de Teherán

Una columna de humo se eleva tras una explosión reportada en Teherán el 28 de febrero de 2026. Foto: AFP - -

El Ministerio de Defensa israelí afirmó este sábado que Israel ha lanzado un “ataque preventivo contra Irán” para “eliminar las amenazas” a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.

Minutos después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país también está atacando a Irán.

“Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”, añade Defensa en un comunicado, en el que informa que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país.

Entretanto, explosiones y columnas de humo se empezaron a reportar desde Teherán.

📌 Un poco de contexto:

Durante semanas, se venía temiendo un ataque contra Irán. Estados Unidos empezó a hablar de esta posibilidad en medio de las brutales protestas del régimen de Teherán contra la población, que salió a las calles el año pasado a reclamar por el alto costo de vida.

El asunto nuclear ha estado en el centro: Washington y Teherán han estado negociando de forma indirecta para alcanzar un nuevo acuerdo en materia nuclear, sin éxito. La más reciente ronda de negociaciones terminó esta semana en Ginebra , sin resultados.

Ya a mediados de 2025, Israel e Irán sostuvieron una guerra que duró 12 días y que contó con el apoyo de Estados Unidos a las autoridades de Tel Aviv. En esa ocasión, detener el programa nuclear de Irán fue también la razón alegada por Israel. Finalmente, se alcanzó un cese del fuego.

Según Donald Trump, la falta de un acuerdo nuclear meses después de la guerra de 12 días es lo que ha llevado a un nuevo ataque contra Irán.

En este artículo, en donde se contemplaba la posibilidad de un ataque, explicamos la diferencia en las aproximaciones nucleares y las posibles salidas para la crisis: Lo que puede pasar en Irán en medio de las tensiones con EE. UU.

🔴 Esta es una actualización en vivo. Sugerimos refrescar la página para obtener la información más reciente. 🔴

Donald Trump confirma que Estados Unidos está atacando a Irán. En un video subido a su cuenta de Truth Social, el presidente dijo que se han desplegado “operaciones de combate de gran envergadura” contra Irán para “defender al pueblo de Estados Unidos” de la “amenaza del régimen de Irán”.

“Irán es el principal patrocinador estatal de terror en el mundo”, afirmó Trump y agregó que el régimen incluso ataca a su propia gente, en referencia a la brutal represión de las más recientes protestas en Irán. “Nunca pueden tener un arma nuclear”.

Argumentó que Irán ha seguido desarrollando su programa nuclear y misiles de largo alcance, que son una amenaza para Estados Unidos.

La agencia de prensa iraní Fars reportó el sábado por la mañana explosiones en varias ciudades del país, después de las que sacudieron la capital Teherán.

Según este medio, algunas localidades afectadas eran Isfahán o la ciudad santa de Qom, ambas en el centro del país, y también Karaj, situada al oeste de Teherán.

Una fuente de seguridad israelí dijo que el ataque es una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, según el Canal 12 de Israel, citado por Times of Israel, que minutos después confirmó esto con fuentes propias.

El informe no confirmado del Canal 12 dice que uno de los objetivos es una instalación presidencial iraní.

Casi en simultáneo, la agencia AP informó: “Estados Unidos está participando en los ataques israelíes contra Irán, según un funcionario estadounidense y una persona familiarizada con la operación, que habló bajo condición de anonimato para detallar operaciones militares delicadas”.

Israel cierra su espacio aéreo y se cancelan todos los vuelos, reporta Times of Israel.

Periodistas en terreno reportaron explosiones y columnas de humo desde la capital iraní cerca de las 10:30 a. m. hora local.

Según la agencia de prensa Isna, una de las columnas se eleva sobre las inmediaciones del barrio de Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo y la sede de la presidencia, en pleno centro de la capital iraní.

“La naturaleza de las explosiones sugiere que se trata de un ataque con misiles”, señaló la agencia de prensa Fars, sin ofrecer por ahora más detalles.

Airstrikes struck central Tehran, focusing on Pasteur Street, where the presidency and national security are located, alongside nearby zones close to the Supreme Leader’s compound and the Assembly of Experts pic.twitter.com/7GpiCfJgu2 — Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) February 28, 2026

“El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel”, informó el ministro de Defensa, Israel Katz.

En simultáneo, fue activado el estado de emergencia en todo el país. Las autoridades llamaron a la población civil a tener claro cuál es el refugio más cercano y evitar viajes innecesarios.

Asimismo, fueron suspendidas todas las actividades educativas, reuniones y trabajos, excepto las labores de los sectores esenciales.

Following a situational assessment, it was determined that as of today (Saturday), at 08:00, immediate changes will be made to the Home Front Command Guidelines.

As part of the changes, it was decided to shift all areas of the country from Full Activity to Essential Activity.

The… — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

