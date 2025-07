Cerrados al turismo: 4 lugares peligrosos o misteriosos que no se pueden visitar

Cuatro de los lugares más peligrosos para visitar como turista. Foto: EFE - YOAN VALAT

En un mundo en el que el turismo es cada vez más fomentado y experimentado por las personas, es curioso saber que hay lugares que se mantienen misteriosos como un gran secreto a voces.

Ya sea por las condiciones del lugar, sus secretos escondidos, sus historias trágicas o su fauna única, estos son cuatro de los destinos más restringidos e inaccesibles del planeta.

Zona Roja, Francia

Aunque Francia es uno de los destinos más visitados del mundo, aún conserva un territorio completamente cerrado al público: la Zona Roja (Zone Rouge), una franja del noreste del país que fue escenario de intensos combates durante la Primera Guerra Mundial y que, más de un siglo después, sigue siendo inhabitable.

El motivo: altos niveles de contaminación en el suelo y la presencia de explosivos y municiones químicas sin detonar. Además, aún se hallan restos humanos, lo que llevó a las autoridades a prohibir el acceso y cualquier tipo de uso agrícola en la zona.

Antes de la guerra, esta región estaba habitada por varias comunidades. Sus habitantes fueron evacuados durante el conflicto y, debido a la toxicidad persistente del suelo y el agua, no pudieron regresar jamás.

El “Área 51” en Nevada, Estados Unidos

La base militar conocida como Área 51, ubicada en el desierto de Nevada, ha sido durante décadas objeto de especulación y teorías conspirativas. Algunos aseguran haber presenciado actividad extraterrestre en la zona e insisten en que el gobierno de Estados Unidos oculta información sobre vida en otros planetas.

El acceso completamente restringido a la instalación ha alimentado aún más los rumores. Sin embargo, expertos coinciden en que la realidad es menos fantástica y más estratégica: desde la Guerra Fría, el sitio ha sido utilizado para el desarrollo y prueba de tecnología militar altamente confidencial.

Allí se experimenta con prototipos de aeronaves y sistemas de defensa que no pueden ser revelados al público, y mucho menos a gobiernos extranjeros.

Por eso, el Área 51 es una zona militar restringida, rodeada por sensores de movimiento, vigilancia armada y advertencias claras: ingresar sin autorización puede derivar en multas, arrestos e incluso el uso de fuerza letal.

La isla Poveglia, Italia

Entre Venecia y Lido se esconde Poveglia, una pequeña isla deshabitada que los locales llaman “la isla de los fantasmas” o “la isla sin retorno”. Hoy está cubierta de vegetación, pero su pasado es uno de los más oscuros de Europa.

Durante siglos fue usada como zona de cuarentena para víctimas de la peste negra. Se cree que más de 160.000 personas fueron quemadas vivas allí para intentar detener la epidemia. Muchos afirman que sus cenizas aún cubren parte del suelo.

En el siglo XX, la isla albergó un hospital psiquiátrico. Pacientes relataron abusos, torturas y supuestos experimentos médicos. Todo esto alimentó su reputación como “la isla más embrujada del mundo”.

Actualmente, el acceso a Poveglia está restringido por las autoridades. Solo se puede entrar con permisos especiales para investigaciones científicas o documentales. Aun así, hay quienes se han atrevido a explorarla en secreto.

La Isla de las Serpientes en Brasil

Una isla infestada de serpientes venenosas podría parecer parte del guion de una película de terror, pero existe en la vida real. Se trata de Queimada Grande, más conocida como la “Isla de las Cobras”, ubicada frente a la costa de Brasil. Este territorio alberga a dos de las especies más letales del mundo: Bothrops insularis y Dipsas mikanii.

Por razones de seguridad —tanto para los seres humanos como para la fauna— el ingreso de turistas está estrictamente prohibido. En 1985, el gobierno brasileño declaró la isla como Unidad de Conservación Federal, reconociéndola como un ecosistema de alta biodiversidad que debe ser preservado.

Solo profesionales autorizados, como biólogos y especialistas ambientales, pueden acceder bajo estrictos protocolos de seguridad. Se estima que habitan allí unas 15.000 serpientes, lo que convierte a esta isla en uno de los ecosistemas más singulares —y peligrosos— del planeta.

