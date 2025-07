Chile, Perú, EE. UU. y Japón: así están las alertas por posibilidad de tsunami

Integrantes de la Armada de Ecuador vigilan la playa El Murciélago este miércoles, en Manta (Ecuador). Foto: EFE - Ariel Ochoa

Un terremoto de magnitud 8,8 en la costa del extremo oriente de Rusia, uno de los sismos más potentes desde que hay registros, provocó este miércoles un tsunami con olas de cuatro metros y alertas de evacuación desde Estados Unidos hasta Chile. Así avanzan la situación en los países con más alertas.

Alerta de tsunami en Estados Unidos “ya pasó”

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este martes que la amenaza de un tsunami grave en el país “ha pasado completamente”, aunque se mantienen algunas alertas preventivas en la costa oeste.

“Estamos en muy buena forma en este momento”, declaró Noem a la prensa, durante una visita oficial en Chile. “Hemos rebajado la amenaza de tsunami que se estableció para Hawái y algunas regiones que afectaban también a Alaska. Aún tenemos una advertencia y una alerta para la costa oeste, pero anticipamos un impacto mínimo”.

La titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) explicó que ha estado en comunicación “durante toda la noche” con el gobernador de Hawái y con el presidente, Donald Trump. “Estábamos completamente desplegados y listos para responder si era necesario, pero agradecidos de que no tuvimos que enfrentar la situación que esto pudo haber sido”, afirmó.

Según Noem, el Centro Nacional de Operaciones activó de inmediato todos los recursos del DHS, incluyendo a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Guardia Costera de EE. UU., que fue desplegada en respuesta a las advertencias en Hawái.

Chile mantiene alerta roja

El Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile declaró este miércoles la alerta roja y la evacuación de todas las comunas del borde costero, desde las regiones de Arica y Parinacota, en el extremo norte, a Magallanes, en su punto más austral.

Con la declaración de alerta roja, Senapred indicó que “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

El primer punto del territorio chileno en recibir el impacto del fenómeno será, indicaron las autoridades, la Isla de Rapanui (Isla de Pascua).

El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a la calma a la población a través de una publicación en su cuenta de X.

“Recuerden que normalmente la primera ola no es la más fuerte. Actuemos con calma y siguiendo instrucciones oficiales”, dijo.

Alerta de tsunami en Perú

Un sismo de magnitud 4 se reportó en la provincia de Palpa, en la costa central de Perú, sin que se reporten daños materiales ni personales. El litoral peruano sigue en alerta de tsunami por el terremoto de Rusia.

Perú se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial, y el último terremoto devastador ocurrió en 2007 en Ica con más de 500 fallecidos y millones de dólares de pérdidas en infraestructura.

Alerta en Japón: 2 millones de evacuados

En Japón, tras el susto inicial, las autoridades han levantado la alerta por riesgo de tsunami en todo su litoral del Pacífico, aunque continúan recomendando precaución a la población.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) redujo a “aviso por riesgo de tsunami” la alerta que había sido activada en toda la zona costera que va desde Hokkaido (norte del país) hasta Kyushu, la mayor isla suroccidental que compone el archipiélago nipón.

No obstante, recomendó a la población mantener la precaución y alejarse de zonas costeras mientras sigan vigentes estas advertencias.

Las alertas por riesgo de tsunami de hasta tres metros de altura llevaron a las autoridades locales a emitir órdenes de evacuación que afectaron a unos 2 millones de personas, a quienes se urgió a abandonar sus hogares y tomar refugio en los espacios públicos habilitados para ese fin.

