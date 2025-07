Volcán Kliuchevskoi entra en erupción en el oriente de Rusia tras el terremoto

El Kliuchevskói, el volcán activo más alto de Eurasia. Foto: Smithsonian Instituion - Smithsonian Instituion

El Kliuchevskói, el volcán activo más alto de Eurasia, entró hoy en erupción tras los dos potentes terremotos que sacudieron horas antes la península de Kamchatka, según informó el Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia.

“Justo ahora mismo, el Kliuchevskói está en erupción”, indicó en su canal de Telegram, donde publicó una foto y un vídeo tomados por una estación sísmica cercana al volcán.

Según la fuente, “se observa un vertido de lava ardiente por la ladera occidental” acompañada de una “gran luminosidad y explosiones” sobre el volcán.

Este volcán de 4.800 metros de altura tiene una boca principal con un diámetro de alrededor de 700 metros, además de unas 80 fumarolas en sus laderas.

Está ubicado a 30 kilómetros de la localidad de Kliuchi del distrito de Ust-Kamchatski, en la que viven alrededor de 4.500 personas.

Kamchatka, que acoge casi 130 volcanes —una treintena activos—, se vio afectada hoy por dos terremotos —uno de ellos de magnitud 8,8, el mayor desde 1952— que obligaron a las autoridades locales a declarar la alerta de tsunami en varias regiones costeras rusas.

En Petropávlovsk-Kamchatski, capital de la península, se derrumbó parte de la fachada de una guardería, y en la región de Sajalín se inundó el puerto de Severo-Kurilsk y una empresa pesquera.

Sin embargo, según informó este miércoles el Kremlin, no hubo víctimas a consecuencia del desastre natural en Kamchatka, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

🔑Alertas por tsunami

Varios países del Pacífico y Latinoamérica han estado este miércoles en alerta por tsunami a raíz del terremoto. Japón, Hawái y Kamchatka ya levantaron alertas por tsunami, que mantiene en vilo al Pacífico.

En Estados Unidos, la única parte de la costa que aún está bajo alerta de tsunami —el nivel más alto— se encuentra en el norte de California y abarca unos 64 kilómetros desde el sur de Klamath hasta la frontera con Oregón, incluyendo Crescent City.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha rebajado también su alerta de amenaza para Hawái y ha indicado que si bien no se espera que un gran tsunami azote ese estado, “podrían producirse fuertes corrientes a lo largo de todas las costas que podrían representar un peligro para nadadores, navegantes y personas cerca de la orilla en layas, puertos y marinas”.

En Chile, su Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta en las costas del país para las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, mientras que declaraba un estado de “precaución” para el resto del territorio costero".

Colombia también ordenó evacuar playas y zonas costeras, según informó la autoridad de gestión de riesgos, mientras que Ecuador ordenaba el desalojo preventivo de playas, muelles y zonas bajas en las turísticas islas Galápagos, a 1.000 kilómetros del continente.

