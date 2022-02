China, ¿el nuevo aliado de Putin en las amenazas contra Ucrania?

Desde Pekín, poco antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china, Putin aseguró que las relaciones con China viven un momento “sin precedentes”. Foto: ALEXEI DRUZHININ

Con motivo del encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín, los dos países publicaron una declaración conjunta criticando la influencia estadounidense y el papel “desestabilizador” de las alianzas militares occidentales, comenzando por la OTAN, en Europa y en Asia.

Rusia y China se opusieron “a cualquier ampliación futura” de la Alianza Atlántica, retomando la exigencia de Moscú para lograr calmar la tensión con los países occidentales por Ucrania.

Rusia ha desplegado decenas de miles de soldados en la frontera con su país vecino desde hace meses, lo que para los occidentales es una muestra clara de que hay un plan militar inminente.

Pero Rusia desmiente cualquier plan de invasión, al tiempo que alega que la expansión de la OTAN podría representar una amenaza para su país, por lo que pide que no se incluya a Ucrania en la alianza y se retire de la zona del este de Europa; demandas son inaceptables para los países occidentales.

Ofensiva diplomática

Desde Pekín, poco antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china, Putin aseguró que las relaciones con China viven un momento “sin precedentes”.

Los dos países también defendieron este viernes la idea de “indivisibilidad de la seguridad”, en la que se basa Moscú para pedir que la OTAN salga de su zona, argumentando que la seguridad de unos no se puede lograr en detrimento de la seguridad de otros, pero olvidando el derecho de cada Estado, y, por tanto, de Ucrania, a elegir a sus aliados.

Los dos países también denunciaron la “influencia negativa de Estados Unidos para la paz y la estabilidad de la región Asia-Pacífico”. Concretamente, mostraron su “preocupación” por la creación en 2021 de la alianza militar entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, conocida como AUKUS.

En este contexto de crisis, Europa acelera su diplomacia. Este viernes fue confirmada la visita a Moscú del presidente francés, Emmanuel Macron, el próximo lunes, y del canciller alemán, Olaf Scholz, el 15 de febrero. Los dos líderes europeos también viajarán a Kiev, el 8 y el 14 febrero, respectivamente. Francia y Alemania fueron los dos mediadores del conflicto entre Ucrania y los separatistas prorrusos apoyados por Moscú.

“Hay varios temas en el orden del día. Antes de nada habrá conversaciones sobre las garantías en materia de seguridad” exigidas por Rusia, dijo el portavoz del Kremlin, refiriéndose a la visita de Macron.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que también ofreció su mediación en la crisis ucraniana en una visita a Kiev, acusó el viernes a los países occidentales de “empeorar las cosas”.

“Rusia perdió esta partida”

Dirigiéndose también a Estados Unidos, el Kremlin pidió el viernes que no se dé crédito a acusaciones formuladas el jueves desde Washington, según las cuales Rusia estaría preparando un video de un ataque ficticio de parte de Ucrania para justificar una invasión. “Les recomiendo que no crean a nadie en lo que respecta a estos temas, en particular al Departamento de Estado” norteamericano, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la prensa.

Portavoces del Pentágono y del Departamento de Estado dijeron el jueves que tenían pruebas de que Rusia planeaba difundir videos falsos de un ataque de Ucrania para usarlos como pretexto para una invasión. Pero no suministraron ningún documento que justificara estas afirmaciones.

Por su parte, las autoridades ucranianas dijeron el viernes estar satisfechas por el apoyo occidental, que según ellas, permitió que la “estrategia de intimidación” de Moscú fracasara. Esta semana, se han desplazado a Kiev dirigentes del Reino Unido, Polonia, Turquía y Países Bajos. El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, aseguró que “Rusia perdió esta partida”.

Este viernes, los gigantes informáticos estadounidenses YouTube y Facebook cerraron los canales usados por los separatistas prorrusos del este de Ucrania.

Y por su parte, el ministerio de Defensa ruso publicó videos de maniobras militares en Bielorrusia, su aliado y que es fronterizo con Ucrania.

El Kremlin dijo el viernes que unidades de sus sistemas de misiles S-400 --que recientemente vendió a Turquía a pesar de las protestas de la OTAN-- habían sido entregadas a Bielorrusia antes de los simulacros que comienzan la próxima semana y durarán hasta el 20 de febrero.

