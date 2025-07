China no les exige la visa de turismo a los viajeros de más de 70 países

Una mujer camina por las calles de Pekín con una sombrilla en la mano, protegiéndose del sol. Foto: AFP - WANG ZHAO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

China viene flexibilizando su política de visados, a tal punto que los ciudadanos de 74 países pueden entrar al gigante asiático por hasta 30 días sin necesidad de tener ese documento. Este cambio busca impulsar el turismo, la economía y la influencia, teniendo en cuenta que más de 20 millones de visitantes extranjeros ingresaron sin visa el año pasado, según la Administración Nacional de Inmigración, citada por la Associated Press (AP).

Después de la pandemia del coronavirus, China reabrió sus fronteras a los turistas a principios de 2023, cuando solo 13,8 millones de personas fueron de visita, lo que equivalió a menos de la mitad de los 31,9 millones que lo hicieron en 2019. La política sin visado empezó a aplicar para Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Malasia.

De ahí en adelante, la mayoría de los Estados del Viejo Continente han sido incluidos en el listado de ese beneficio. Al grupo se han sumado cinco países de América Latina (Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay), así como Uzbekistán, que se volvieron elegibles el mes pasado, seguidos por cuatro en Oriente Medio. El total crecerá a 75 a partir del 16 de julio, con la adición de Azerbaiyán.

Jenny Zhao, directora general de WildChina, que se especializa en experiencias de viaje de lujo, le dijo a la AP que las nuevas políticas de visado han beneficiado completamente a su negocio, que tiene como clientes principales a personas de origen estadounidense (30 %) y europeo (entre el 15 % y el 20 %).

La lista no incluye a países africanos, a pesar de la cercanía con China. Colombia tampoco figura allí, aunque recientemente el mandatario Gustavo Petro hizo una visita oficial al gigante asiático y Bogotá ingresó a la Ruta de la Seda. La razón de esto la explicó el embajador de Pekín, Zhu Jingyang, en su red social X.

Lamentablemente, ningún avance del compromiso de liberalizar visa a favor de ciudadanos chinos, tal como se había anunciado hace un par de meses por Colombia.😳😳

Por otro lado, cierto número de personas con antecedentes penales entre los solicitantes colombianos de visas chinas,… https://t.co/qUpG8z1SfE — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) July 8, 2025

Según el diplomático, eso tiene que ver con que “no ha habido avances en el compromiso de liberar visas a favor de los ciudadanos chinos” y con que hay “cierto número de personas con antecedentes penales entre los solicitantes colombianos de visas chinas”. De acuerdo con lo dicho por él, “la cifra es absolutamente pequeña, pero muy superior a la de otros países de la región”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com