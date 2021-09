China: sin sueldo ni escuela, algunos castigos para los que no se vacunan

En su política de “tolerancia cero” en China se han impuesto medidas como no poder acceder a servicios públicos, rebaja de salario y no acceder a créditos hasta no haber recibido la vacuna contra el coronavirus.

Los chinos entraron a la “nueva normalidad” en la primavera del 2020, cuando reabrieron los comercios, bares y restaurantes. Un logro que fue posible gracias a su campaña de vacunación y la reducción en las cifras de contagios. Los más recientes datos señalan que los casos son cada vez menores y, casi todos, son provenientes del extranjero. Además, se han reportado únicamente dos decesos en los últimos 13 meses a causa del coronavirus.

Los últimos datos de la Comisión Nacional de Sanidad de China muestran que el país asiático ha inoculado más de 2.100 millones de dosis de vacunas para la covid, buena parte de ellas, de las desarrolladas por CNBG y Sinopharm, Asimismo, la empresa indicó que trabaja en dos vacunas para el Covid de distintas tecnologías (una de ellas, de ARN mensajero, como las de las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Moderna) para los próximos días.

Y aunque su población de vacunados hoy supera al de Estados Unidos y se iguala con la del Reino Unido, el gobierno chino ha decidido implementar algunos incentivos como regalar mercado con docenas de huevos, kilos de arroz y papel higiénico, entre otras cosas, también decidió imponer duros castigos en las provincias en donde los números comienzan a preocupar.

Entre las sanciones para quienes no se quieren vacunar, señala la prensa europea, están la reducción de sueldo, o no poder cobrarlo, así como no poder entrar a varios espacios públicos o incluso no tener descuentos o beneficios. Solo se accederá a ellos, una vez el ciudadano sea inoculado.

Eso sucede desde mediados de agosto, cuando China sometió a más personas a pruebas de diagnósticos ante el avance de la variante Delta. Entonces regresó a algunas ciudades a cuarentena, en una estrategia de “tolerancia cero” o de eliminación, que también han aplicado otros países como Nueva Zelanda y Singapur.

Castigos a no vacunados

De acuerdo con el investigador principal de salud global en el Consejo de Relaciones Exteriores, Yanzhong Huang, China está aumentando sus estrategias de coerción para aume ntar la cantidad de vacunados.

En declaraciones a CNN, Huang señalo que “el incumplimiento de estos objetivos conlleva una penalización, lo que incentiva a los funcionarios locales a adoptar medidas de mano dura para conseguirlo”.

Dice el periódico La Razón, que en varias localidades del país se les ha prohibido a quienes no estén vacunados acceder a servicios púbicos como hospitales, transporte público o escuelas: “En Chongqing, del suroeste del país, los gobiernos de los distritos anunciaron que los residentes que no estén vacunados verían afectados su crédito social, un sistema nacional que utiliza grandes datos para incentivar determinados comportamientos. Y en Qinghai, se advirtió de que podrían ver afectadas sus pensiones, seguros médicos y prestaciones sociales, si los ciudadanos o un miembro de su familia no quería vacunarse”.

China ha hecho una de las campañas de vacunación más impresionante: a domicilio, han llegado a remotos lugares, han tocado puerta a puerta para garantizar la inmunización de la mayor cantidad de habitantes. Y los gobiernos locales son los responsables directos si la población no se pone las dosis de la vacuna. Por eso se han tomado medidas polémicas como no “poder cobrar el sueldo” o “no usar el transporte público”.

