Visa para israelíes en Colombia: los requisitos y lo que necesita saber

El Consulado de Israel confirmó que está en vigor la nueva exigencia de visa para quienes ingresen a Colombia, sin importar la razón de entrada. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Colombia anunció que desde el 18 de julio de 2025 los ciudadanos israelíes que deseen ingresar al país deberán hacerlo con visa. Esta decisión se tomó tras la ruptura de relaciones diplomáticas ocurrida en mayo de 2024.

El Consulado de Israel informó que la medida, aplicable a quienes viajen por turismo, negocios o tránsito, ya se encuentra en vigor.

La modificación de la Resolución 5488 de 2022, que define los países exentos de visado, responde a una decisión recíproca: en mayo de 2025, Israel comenzó a exigir visa a los ciudadanos colombianos.

A continuación, los requisitos para ingresar a Colombia según los presenta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel:

Pasaporte / Documento de viaje / Salvoconducto: p resentar un pasaporte, documento de viaje o salvoconducto expedido por una autoridad, organización internacional o país reconocido por el Gobierno de Colombia, con una vigencia mínima de seis meses al momento de la solicitud, en buen estado y con páginas libres para estampar la visa. Se debe adjuntar copia de la página principal con los datos de identificación.

Última estampilla de ingreso a Colombia : Los extranjeros que soliciten visa mientras se encuentren en Colombia deben presentar copia de la página del pasaporte con el último sello de entrada o el permiso de ingreso expedido por la autoridad migratoria, o un documento de permanencia temporal.

Prueba de estancia legal en un país extranjero : Los ciudadanos exentos de visa de corta estancia que soliciten una visa en un país que no sea el de su nacionalidad, deben presentar prueba de estancia legal conforme a las leyes migratorias locales. Los ciudadanos que no estén exentos deben adjuntar prueba de estatus de residente.

Carta personal del solicitante: una carta escrita por el solicitante con identificación completa, descripción de la actividad prevista en Colombia (detalles, participantes, duración, cronograma, ubicación, etc.).

Carta de invitación del anfitrión : si se trata de una invitación, se debe presentar una carta de invitación firmada de puño y letra y con huella dactilar del anfitrión (ciudadano colombiano o residente permanente extranjero), que incluya teléfono, dirección física y correo electrónico, descripción del vínculo con el solicitante, compromiso económico, información sobre otros invitados anteriores y compromiso de repatriar al extranjero o reportar una permanencia irregular.

Prueba de solvencia económica: s e debe demostrar la solvencia económica del solicitante y/o del anfitrión mediante extractos bancarios de los últimos seis meses, que acrediten ingresos mensuales no inferiores a 10 salarios mínimos legales en Colombia (3.500 dólares estadounidenses).

Póliza de salud: p óliza de seguro médico con cobertura en Colombia para todo tipo de riesgos: accidentes, enfermedades, embarazo, discapacidad, hospitalización, muerte o repatriación, por el período previsto de estadía.

Reserva de tiquetes aéreos : se debe presentar reserva de tiquetes de entrada y salida del país.

Fotografía tipo pasaporte fotografía tamaño 4×3 cm, a color, fondo blanco, reciente, con mirada directa a la cámara, sin accesorios, rostro visible, en formato JPG con peso máximo de 300 kb.

Documentos requeridos para el trámite de visa de turista para ciudadanos israelíes que ingresan a Colombia: solicitud debe presentarse en el sitio web: solicitud debe presentarse en el sitio web: https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml

Al finalizar el diligenciamiento del formulario en línea se deben cargar los documentos de soporte (no es necesario cargar los que no sean relevantes para el solicitante de la visa). Tras diligenciar la solicitud, se recibe un número de solicitud. Este debe ingresarse junto con una dirección de correo electrónico en el portal de pagos en la siguiente dirección: https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/pago/iniciopagotc.aspx

Se debe realizar el pago por el procesamiento y estudio de la solicitud. Después de diligenciar la solicitud y efectuar el pago, se recibirá respuesta en un plazo de hasta 30 días hábiles sobre la aprobación, rechazo o solicitud de información adicional de la visa. Una vez aprobada la visa, se debe realizar el pago por la expedición de la visa dentro de los 10 días hábiles siguientes. Después de este segundo pago, se recibirá por correo electrónico la visa electrónica para el ingreso a Colombia en un plazo de hasta 10 días hábiles contados desde el pago.

