Colombiano que luchó en Ucrania: “quedé inconsciente tras bombardeo ruso”

Hace dos días, las autoridades ucranianas informaron sobre el ataque a una base militar de Yavoriv, al oeste de Ucrania y a unos 20 kilómetros de la frontera polaca. Más de 20 misiles cayeron en la zona, matando a 35 personas e hiriendo a 134. El ataque dejó claro que el oeste de Ucrania, que había permanecido en gran parte a salvo, era vulnerable, especialmente a los misiles de largo alcance. En ese escenario estaba el colombiano Martín Ríos, que llegó a Ucrania hace 12 días para hacer frente a la invasión rusa.

“Sentí el impacto, porque se movió todo el edificio, literal se movió. Yo estaba en bóxer, me puse las botas, un esqueleto, me tercié el fusil y saqué a mi compañero”, contó Ríos a Noticias Caracol. “Luego de que vi que todos habían salido, pude salir yo corriendo, y cuando impactó el primer misil, el choque me arrojó un poco hacia adelante y caí en un charco, fueron segundos en los que quedé inconsciente”, agregó el colombiano que tiene experiencia militar, pues ya estuvo en Malí y otras zonas de conflicto.

Segundos después, Ríos recuperó la consciencia. Se levantó y, armado con un fusil, se preparó para un posible ataque en tierra por parte de los rusos. “Me integro al bosque para correr y salvaguardarme en alguna trinchera, algún hueco que encuentre, y lo siguiente es que siguen llegando misiles”, sostuvo. Luego de varios impactos, se regresó a lo que quedaba de la base, recogió provisiones y se resguardó.

“Solamente teníamos un cartucho por proveedor, no teníamos casco ni teníamos protectores, no teníamos nada. La unidad con la que yo estaba parecían boy scouts”, dijo el colombiano. Luego del ataque, Ríos decidió regresar a Polonia con un mensaje para los colombianos que están pensando en ir a Ucrania: “no regalen su vida en una guerra que no vale la pena”.

Tras los ataques en Yavoriv, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, volvió a reclamar a la OTAN una zona de exclusión aérea sobre su país. “Si no cierran nuestro cielo, es solo cuestión de tiempo que los cohetes rusos caigan sobre su territorio, sobre el territorio de la OTAN”, aseguró en un mensaje en vídeo. Sin embargo, este lunes, un funcionario de defensa de EE. UU. sostuvo que los misiles que devastaron esa base militar, fueron lanzados desde aviones que volaban en el espacio aéreo ruso, precisando que una zona de exclusión aérea no habría impedido el ataque.

