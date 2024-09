Líbano: los aparatos con explosivos pasaron desapercibidos ante Hezbolá por meses

Una ambulancia conduce en el suburbio sur de Beirut en el segundo día de explosiones en el Líbano. Foto: EFE - WAEL HAMZEH

En un ataque sin precedentes, atribuido a Israel, la explosión de bíperes y walkie-talkies en manos de miembros de Hezbolá causó al menos 26 fallecimientos y miles de heridos en el Líbano en los últimos dos días. Mientras se esclarecen los sucesos, esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Cómo explotaron los dispositivos?

Una fuente de seguridad libanesa de alto rango le dijo a Reuters que una pequeña cantidad de explosivos fue colocada dentro de un lote de 5.000 bíperes encargados por Hezbolá, y que dicho plan fue creado por Israel: “El Mossad (una de las agencias de inteligencia israelí) introdujo una placa dentro del dispositivo que contiene material explosivo que recibe un código. Es muy difícil detectarlo por cualquier medio, incluso con cualquier dispositivo o escáner”.

Se cree que en los aparatos se escondieron hasta 3 gramos de explosivos, que pasaron desapercibidos por el grupo islamista, proxie iraní, por meses. Otra fuente le dijo a la agencia de noticias que 3.000 de los bíperes explotaron cuando se les envió un mensaje codificado, activando simultáneamente las detonaciones. The New York Times, citando una fuente anónima, agregó que los bíperes recibieron un mensaje a las 3:30 p. m. del martes, hora local, que parecía proceder de los líderes del grupo. Se cree que eso activó los explosivos.

¿Qué se sabe sobre los bíperes que explotaron en el Líbano?

Los buscapersonas eran de una marca que el grupo no había usado antes, dijo un miembro de Hezbolá a la agencia de noticias AP. Las etiquetas que se ven en los fragmentos que explotaron dan cuenta de un modelo llamado Rugged Pager AR-924. Sin embargo, su fabricante taiwanés, Gold Apollo, negó cualquier implicación en los hechos.

El fundador de la empresa, Hsu Ching-kuang, le dijo a los periodistas el miércoles que los aparatos utilizados en el ataque no fueron fabricados por ellos, sino por BAC Consulting, una empresa con sede en Hungría que tenía derecho a utilizar la marca de la firma taiwanesa. Sin embargo, Cristiana Bársony-Arcidiacono, directora ejecutiva de BAC, dijo a la NBC: “Yo no los fabrico. Solo soy una intermediaria. Creo que se equivocaron”.

¿Y los walkie-talkies?

De estos aparatos no se sabe tanto aún, más allá de que Hezbolá los compró hace cinco meses, aproximadamente al mismo tiempo que adquirió los bíperes. Dos funcionarios de seguridad libaneses y un funcionario del grupo insurgente dijeron que algunos de los dispositivos que explotaron el miércoles eran radios portátiles que pertenecían a miembros de la organización. Uno de los dispositivos era un walkie-talkie de marca Icom, según dos funcionarios que le hablaron al New York Times en condición de anonimato. No está claro a qué empresa Hezbolá compró los dispositivos.

