Confirman la liberación de los primeros siete rehenes; ya están en Israel

En la mañana de este 13 de octubre fueron entregados, al Comité Internacional de la Cruz Roja, los primeros siete rehenes israelíes liberados por Hamás. Se trata de Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Mor, Gali and Ziv Berman, Omri Miran y Guy Gilboa Dallal, quienes, según indicó el Ejército de Israel, ya se encuentran bajo su custodia.

Los primeros liberados fueron entregados en el norte de Gaza. Medios israelíes publicaron un video en el que se ve a uno de ellos, Matan Angrest, en una vídeollamada con su madre, Einav Tsengauker.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, realiza la liberación de 20 rehenes vivos en manos del grupo, como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Se espera que los 13 restantes sean entregados en Jan Yunis, en el sur de Gaza, a lo largo del día.

“Las Brigadas Al Qasam y la resistencia en la Franja de Gaza liberan a 20 prisioneros retenidos por la resistencia, como parte de las medidas para implementar la primera fase del plan de Trump para detener la guerra en la Franja de Gaza”, indicó la organización en un comunicado.

La organización subrayó que esta medida reafirma su compromiso con el cumplimiento del acuerdo y destacó “la importancia del papel de los mediadores para obligar al enemigo sionista a respetar sus obligaciones y completar la aplicación de todas las disposiciones pactadas”.

Según el plan previsto, los rehenes son entregados a la Cruz Roja dentro del enclave palestino, que los entrega al Ejército israelí. Este, a su vez, los lleva a la base militar de Reim, situada junto a la frontera con Gaza, en territorio israelí, donde reciben atención médica y pueden reunirse con sus familias.

También está prevista la entrega de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos que permanecen en Gaza, aunque no se ha confirmado si será de forma simultánea o tras el retorno de los sobrevivientes, ni si aún hay cuerpos por encontrar que no podrán ser entregados en un primer momento.

¿Quiénes son los rehenes israelíes liberados por Hamás?

Eitan Mor tiene 25 años y fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova; los hermanos Gali y Ziv Berman (27) fueron secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza, y Guy Gilboa Dalal (24) fue tomado como rehén en el festival de música.

En la lista también está Matan Angrest (22), quien prestaba servicio como soldado y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz Nahal Oz; Omri Miran (48) es el más mayor de los rehenes y fue capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos, y Alon Ahel (24) es uno de los cuatro asistentes del Nova capturado en un refugio donde mataron a otras 16 personas.