Daniel Sancho cuenta cómo mató a Edwin Arrieta; madre de la víctima no lo perdona

El programa ‘Y ahora Sonsoles’, de la cadena Antena 3, ha sacado a la luz el testimonio completo del español Daniel Sancho, autor confeso del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Su declaración ha servido para reconstruir un crimen macabro que ha ocupado los titulares de la prensa desde agosto.

Según Sancho, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, todo empezó con una fuerte discusión con el médico colombiano, quien no quería terminar la relación que ambos sostenían desde hace meses.

El confeso asesino apunta que Arrieta le había pedido tener relaciones sexuales, pero él se negó. Esto habría llevado a una discusión más acalorada, según su testimonio, que concluyó con Sancho asestándole un duro golpe que dejó al médico tendido en el suelo. Arrieta, dice Sancho, lo mordió y lo agarró, a lo que él contestó con más golpes.

“Él me agarró fuerte, por lo que yo lo cogí hacia mí y lo tiré, (él terminó) golpeándose en el cuello. En poco tiempo, todo se llenó de sangre. Yo no me quedé ahí, creo que antes lo volví a golpear varias veces. Estuve caminando por la habitación durante dos horas”, dijo Sancho.

Luego de ese tiempo, Sancho, quien trabaja como chef, arrastró el cuerpo ensangrentado de Edwin Arrieta hasta el interior de la ducha. Allí, Sancho dijo que encendió la ducha “para que el agua se llevara la sangre porque había mucha sangre saliendo”.

Puse el agua caliente a tope para que la sangre no coagulase y pegase. Lo dejé ahí y empecé a traer las bolsas, traje la sierra, el machete”, destacó.

La Policía le retiró las esposas a Sancho para que retratara con mayor precisión cada movimiento que había hecho durante el asesinato de Arrieta. Además, le proporcionó un cuchillo para que recreara cómo desmembró el cuerpo.

A pesar del detalle con el que Sancho se esforzó en recrear la escena, su descripción del crimen no coincide con los resultados de la autopsia, que indican que el médico colombiano murió degollado, y que habría estado vivo cuando fue desmembrado.

“El chef, al parecer, le habría propinado un puñetazo y el cirujano habría caído, golpeándose la cabeza con el lavabo. Pero no se habría quedado inconsciente como se habría dicho, sino que luchó contra su amigo para defenderse a base de mordiscos y arañazos, marcas que habría dejado huellas visibles en su cuerpo”, relató Europa Press.

Las autoridades tailandesas han señalado que no continuarán buscando las partes faltantes del cuerpo de Arrieta y que ya están listos para repatriar los restos que ya fueron encontrados.

“Personalmente, entiendo la necesidad de hacerlo lo antes posible, para que puedan llevarse a cabo las ceremonias y rituales necesarios”, afirmó Surachate Hakparn, subdirector de la Policía.

Sancho está en una cárcel tailandesa, en donde recibe visitas de su madre, Silvia Bronchalo. Su padre, quien participó en la serie El ministerio del tiempo, no lo ha visitado todavía, pero podría hacerlo dentro de poco tiempo, según medios españoles.

Entre tanto, la madre de Edwin Arrieta rompió su silencio. Desde su casa en Lorica, Córdoba, Marcela Arteaga, pidió que respetaran la memoria de su hijo.

“Lo único que quiero es que no estén diciendo cosas que no son verdad. Si ustedes no conocieron a Edwin, no pueden estar hablando de él. Quiero que no estén hablando mal de mi hijo. Está muerto y los muertos se respetan”, señaló en entrevista con TVE.

Sobre Sancho, la madre de Arrieta señaló que “lo que hizo no tiene perdón. Por muy mala que sea la persona, no tienen por qué quitarle la vida, porque la vida solo la quita Dios”.

“Que Dios perdone a ese señor Daniel, yo no”, concluyó.

