De la Espriella habla con el presidente de Israel y busca recomponer la relación bilateral

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, posa para una foto junto con Abelardo de la Espriella. Ambos sostuvieron un primer contacto después de la victoria de De la Espriella. Foto: Archivo Particular @gidonsaar - Archivo Particular @gidonsaar

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio un primer paso en su promesa de recomponer las relaciones con Israel. Según un comunicado de su movimiento, Defensores de la Patria, publicado en X, De la Espriella y el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, hablaron por teléfono este jueves.

En la llamada, Herzog felicitó personalmente a De la Espriella por su elección. Ambos abordaron “la importancia de restablecer las relaciones diplomáticas”, que había roto el actual presidente, Gustavo Petro, en el 2024 .

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El comunicado agregó que el futuro Gobierno busca “recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad”.

En su campaña electoral, el ultraderechista, que ganó las elecciones el pasado 21 de junio, prometió restablecer las relaciones diplomáticas con Israel. Tras una llamada con el ministro de Exteriores de ese país, Gideon Saar, dijo : “Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme”.

En concreto, De La Espriella anunció trasladar la embajada colombiana de Tel Aviv, capital de Israel, a Jerusalén, epicentro del conflicto con Palestina, siguiendo la decisión adoptada por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primer mandato.

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Esto significaría un giro en la política exterior colombiana hacia Israel. El presidente Petro rompió relaciones con el Estado de Israel tras el inicio del asedio contra la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, luego de los ataques de Hamás contra Israel. Petro ha calificado de “genocidio” la respuesta de las Fuerzas de Defensa israelíes, una acusación también sostenida por una comisión de Naciones Unidas.

“Colombia no puede ser cómplice ni guardar silencio manteniendo relaciones diplomáticas con un gobierno que se comporta de esa manera”, escribió entonces el Gobierno.

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