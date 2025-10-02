Defensa Civil de Gaza reportó al menos 52 muertos en ataques israelíes

Imagen de referencia. Más de 66,000 palestinos han sido asesinados en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud palestino, y alrededor de 1.200 israelíes han muerto desde el inicio de la campaña militar de Israel. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

Al menos 52 personas murieron en ataques israelíes en la Franja de Gaza, entre ellas un empleado de la ONG Médicos Sin Fronteras, informaron este jueves la Defensa Civil y los centros de salud del territorio.

La agencia de defensa civil, un organismo de rescate que opera bajo el mando del movimiento islamista palestino Hamás, precisó que las muertes se debieron a “bombardeos israelíes constantes [...] desde el amanecer”.

De los fallecidos, 10 murieron en Ciudad de Gaza, entre ellos había, al menos, un niño, según confirmaron distintos hospitales a AFP.

Los centros de salud detallaron que algunas personas murieron en bombardeos y otras por disparos realizados desde drones u otras procedencias.

El hospital Naser de Jan Yunis, en el sur, señaló haber registrado el fallecimiento de cerca de 30 personas, de las cuales 14 murieron por “disparos israelíes” dirigidos a palestinos que esperaban alimentos.

El hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir el Balah (centro) informó haber recibido nueve cuerpos tras varios ataques en sectores vecinos.

Un fotógrafo de AFP vio varios cadáveres, algunos envueltos en sudarios blancos, en la morgue del hospital.

Entre ellos estaba Omar al Hayek, de 26 años, miembro del personal de Médicos Sin Fronteras, quien murió en un bombardeo contra un grupo de civiles en el centro de Deir el Balah, según el hospital y su familia.

“Supimos que algunos de nuestros empleados habían resultado heridos y fueron trasladados al hospital Mártires de Al Aqsa”, indicó Karin Huster, jefa del equipo médico de MSF en Gaza.

“Cuando llegamos descubrimos que uno de nuestros colegas había muerto y otros cuatro resultaron heridos”, declaró.

