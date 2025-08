Destrucción, hambre y violencia: así es el conflicto en Sudán

El conflicto en Sudán ha llevado a que 12 millones de personas sean víctimas de desplazamiento forzado, teniendo que huir de la guerra en su territorio. Foto: EFE - MARWAN MOHAMED

Sudán, un país situado al noroeste de África, ha estado sumido en un conflicto que empezó en abril del 2023 por la lucha territorial y de poder entre el ejército sudanés, las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Este conflicto interno ha causado la muerte de más de 400.00 personas, ha generado desplazamientos forzados de más de 12 millones de individuos y ha significado numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, según Amnistía Internacional.

“Los combates en el país han dejado a 24,6 millones de personas padeciendo hambre aguda. Actualmente, hay más de 12 millones de desplazados, de los cuales 3,4 millones han huido a través de la frontera”, asegura la ONU en un comunicado.

La Unicef hizo un llamado, el pasado 5 de agosto, frente al peligro que corren los niños y las niñas en el país, al no tener acceso a un hospital. La organización afirma que más de 640.000 niños menores de cinco años, están en riesgo un brote de cólera.

El conflicto en Darfur del Norte, Sudán, pone en peligro la vida de niños y niñas. Los hospitales están cerrados y el cólera se propaga rápidamente.



Para contener la propagación del cólera, UNICEF se prepara para distribuir más de 1,4 millones de dosis de la vacuna oral. pic.twitter.com/GR0rOBkIIP — UNICEF en español (@unicefenespanol) August 5, 2025

🔑Las claves del conflicto en Sudán (por si tiene afán)

Guerra interna: El conflicto comenzó en abril de 2023 entre el ejército (SAF) y el grupo paramilitar RSF.

Crisis humanitaria: Hay más de 400.000 muertos y 12 millones de desplazados.

Hambre extrema: Unos 24,6 millones de personas sufren hambre aguda, según la ONU.

Niñez en riesgo: Más de 640.000 niños menores de 5 años están en peligro por desnutrición y cólera.

Violencia y bloqueos: RSF ha bloqueado ayuda humanitaria y se reporta violencia sexual como táctica de guerra.

La ONU advirtió desde febrero de este año la crisis humanitaria que se vivía en el país, asegurando que no hay comida y que los niños están reducidos a “piel y huesos”.

“Los niños tienen un acceso limitado a agua segura, alimentos y atención médica. La desnutrición es generalizada, y muchos niños que estaban bien ahora no son más que piel y huesos”, dijo Sheldon Yett, representante de UNICEF en Sudán, para Reuters.

Unicef también reporta una violencia sexual sistemática a niños, niñas y mujeres, al menos se han reportado 221 casos, pero hay muchos más que no han sido denunciados.

“Millones de niños en Sudán están en riesgo de sufrir violación y otras formas de violencia sexual, que están siendo utilizadas como táctica de guerra. Esta es una aberrante violación del derecho internacional y podría constituir un crimen de guerra. Debe detenerse”, aseguró la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, para la BBC.

Según Arab News, la ONU denunció en febrero de este año que el grupo paramilitar de Sudan, Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), bloquearon las entradas de las ciudades donde llegaba la ayuda humanitaria.

“Las restricciones persistentes y los obstáculos burocráticos” impuestos por la agencia humanitaria de las RSF están impidiendo que la ayuda que salva vidas llegue a quienes la necesitan desesperadamente”, dijo Clementine Nkweta-Salami, coordinadora residente y humanitaria de la ONU en Sudán para Arab News.

📌 Las fuerzas militares que acaban con Sudán: los actores en la guerra

Las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) son la fuerza militar institucional del país. Estas controlan el norte, este y sureste del país. Por otro lado, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) son un grupo paramilitar que anteriormente fue operado por el gobierno de Sudán. Estas dominan casi toda la región de Darfur (occidente de Sudán) y controlan gran parte de las zonas fronterizas.

La SAF representa el aparato estatal tradicional, con respaldo internacional y legitimidad como fuerza oficial del país. Históricamente vinculada a la élite política, tiene estructura jerárquica consolidada, aunque enfrenta críticas por corrupción, represión y falta de confianza ciudadana, según Arab News.

La RSF, originalmente surgida de las milicias Janjaweed, evolucionó a una fuerza paramilitar autónoma bajo el liderazgo de Mohamed Hamdan Dagalo, esta se presenta como defensora de comunidades marginalizadas, y ha construido considerable poder económico y territorial, aunque con legitimidad cuestionable y acusaciones sistemáticas de violaciones de derechos humanos, según el Foreign Policy Research Institute.

“Las posiciones arraigadas de ambos bandos en el conflicto, fortalecidas por el apoyo extranjero, han creado barreras significativas para la negociación y el compromiso. La falta de una estrategia internacional unificada, sumada a los intereses contrapuestos de los actores externos, obstaculiza aún más los esfuerzos de paz”, asegura Charles A. Ray, miembro del Consejo de Administración y presidenta del Programa para África en el Instituto de Investigación de Política Exterior.

👉 ¿Mercenarios colombianos involucrados en el conflicto de Sudán?

Este 6 de agosto del 2025, el ejército de Sudán derribó un avión que venía de los Emiratos Árabes Unidos en el que supuestamente viajaban mercenarios colombianos, según la televisión estatal del país.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país denunció que el grupo paramilitar RSF opera junto con fuerzas militares extranjeras, específicamente con ciudadanos colombianos.

“Este es un fenómeno que amenaza la paz y la seguridad en la región y en el continente africano en general e impone una nueva realidad que amenaza la soberanía de los estados, viola sus santidades y cambia el curso de la guerra para convertirla en una guerra terrorista transfronteriza librada por poderes”, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado.

