¿Dónde queda Somalilandia y por qué Israel lo reconoció como Estado?

Un hombre sostiene una bandera de Somalilandia frente al monumento conmemorativo de la guerra de Hargeisa en Hargeisa el 7 de noviembre de 2024. Foto: AFP - LUIS TATO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Somalia y la Unión Africana reaccionaron con indignación después de que Israel se convirtiera el viernes en el primer país en reconocer formalmente a la región norteña de Somalilandia como un Estado independiente.

El territorio, del tamaño de Uruguay (175.000 km²), está situado en el extremo noreste del Cuerno de África y declaró su independencia de Somalia en 1991, cuando el país se hundía en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre.

Israel se convirtió el viernes en el primer país en reconocer al territorio, que funciona de manera autónoma y se distingue por una relativa estabilidad en comparación con Somalia, afectada por insurgencias islamistas y conflictos políticos.

Somalilandia, desde ahora, es “un Estado independiente y soberano”, según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La decisión, sin embargo, fue condenada por Somalia y la Unión Africana, un organismo internacional formado por 55 Estados del continente.

Turquía, Yibuti (que comparte frontera con Somalilandia), Egipto y la Autoridad Palestina, que administra parcialmente Cisjordania ocupada, rechazaron la iniciativa. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Washington no iba a seguir los pasos de Israel, su aliado.

La Unión Europea se pronunció el sábado y llamó a respetar “la unidad, la soberanía y la integridad territorial” de Somalia.

A la condena se sumaron los shebab, un grupo islamista armado vinculado a Al Qaida, que combate al gobierno somalí desde hace dos décadas.

Su portavoz, Ali Dheere, indicó en un comunicado que los islamistas “rechazan la ambición de los israelíes de reivindicar o utilizar parte de nuestros territorios. No lo aceptaremos, y los combatiremos”.

Somalilandia goza de una posición estratégica a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el mar Rojo y el canal de Suez, más al norte.

Los analistas creen que la decisión israelí se ha visto motivada por intereses de seguridad regional.

Posición estratégica

“Israel necesita aliados en la región del mar Rojo por muchas razones estratégicas, entre ellas la posibilidad de una futura campaña contra los hutíes”, los rebeldes yemenitas respaldados por Irán, afirmó el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en un documento publicado el mes pasado.

Las costas de Yemen se encuentran frente a las de Somalilandia, e Israel ha atacado objetivos en ese país de manera repetida tras el estallido de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023.

Los bombardeos respondían a los ataques hutíes lanzados en dirección de Israel en solidaridad con los palestinos de Gaza.

Israel, además, ha buscado fortalecer sus relaciones con países de Oriente Medio y África.

Los históricos Acuerdos de Abraham, alcanzados a finales del primer mandato de Trump en 2020, propiciaron el establecimiento de relaciones entre Israel y países musulmanes como Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin y Sudán. Pero estos esfuerzos se vieron frenados por la guerra de Gaza.

“Estoy muy muy feliz y muy orgulloso de este día, y quiero desearle a usted y al pueblo de Somalilandia lo mejor”, declaró Netanyahu al presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi.

El territorio llevaba buscando un reconocimiento internacional desde hace décadas, y su presidente incluso lo convirtió en una prioridad desde que asumió el cargo el año pasado.

Es “un momento histórico”, celebró el dirigente, conocido como “Irro”.

“Ataque deliberado”

En la capital, Hargeisa, cientos de personas salieron a las calles por la noche con banderas y coreando “¡Victoria!”, según testigos presenciales.

Somalia, sin embargo, condenó un “ataque deliberado contra su soberanía” por parte de Israel y advirtió que el anuncio exacerba “las tensiones políticas y de seguridad (...) en la región”.

Dadas las repercusiones geopolíticas, Egipto, Turquía, Yibuti, así como varias organizaciones multilaterales, entre ellas el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la Liga Árabe y la Unión Africana (UA), también rechazaron el anuncio.

En un comunicado, la UA advirtió del “riesgo de crear un peligroso precedente con consecuencias considerables para la paz y la estabilidad en todo el continente”.

El presidente estadounidense dijo en una entrevista con el New York Post publicada el viernes que se oponía al reconocimiento de Somalilandia por parte de Estados Unidos.

“No”, respondió el magnate republicano a ese medio cuando se le preguntó sobre la opción de reconocer esa región, y añadió: “¿Alguien sabe realmente qué es Somalilandia?”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com