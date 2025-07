El Dalái Lama desafía a China y la excluye de su proceso de sucesión

El líder espiritual del budismo tibetano, el Dalai Lama, Tenzin Gyatso (centro), es arropado por monjes tibetanos mientras asiste a una charla pública en Suiza. Foto: EFE - MICHAEL BUHOLZER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Dalái Lama reunió el miércoles a monjes budistas tibetanos de alto rango en Dharamsala, la ciudad del Himalaya donde vive en el exilio desde hace más de medio siglo, para trazar el futuro de su cargo espiritual y cómo este podría sobrevivir a la creciente presión de China.

En una declaración grabada en video para la conferencia de tres días, el Dalái Lama, de 89 años de edad, ofreció pocos detalles sobre la forma en que el más alto cargo del budismo tibetano podría evitar un periodo de incertidumbre tras su muerte, momento que Pekín podría intentar aprovechar para instalar a su propio elegido como su sucesor.

Pero dejó clara una cosa: sus propias dudas sobre si la institución del Dalái Lama debe continuar después de él han quedado despejadas. Anteriormente, se había mostrado abierto a poner fin al papel para evitar que China lo explotara tras su muerte, pero ahora afirmó que el linaje continuará.

También hizo lo que se consideró otra medida para excluir a China de la futura reencarnación del líder espiritual tibetano. Dijo en una declaración que la Fundación Gaden Phodrang, registrada en India y dirigida por la oficina del Dalái Lama, tiene “autoridad exclusiva” para reconocer tal reencarnación.

“Nadie más tiene autoridad para interferir en este asunto”, dijo.

Le recomendamos: Malasia dice ‘no’ a la basura estadounidense enviada al extranjero

El Partido Comunista de China, que ha intentado erosionar la influencia del Dalái Lama en el Tíbet, afirma que es solamente este partido el que tiene autoridad para elegir la reencarnación, a pesar de estar comprometido con el ateísmo en sus filas. En Pekín, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo el miércoles que la reencarnación tenía que ser aprobada por el gobierno central.

Lobsang Tenzin, el segundo dirigente más importante de la fundación tibetana, a quien se conoce por su título religioso de Samdhong Rinpoche, dijo que el Dalái Lama había sopesado el futuro de la institución durante décadas, pero que con el tiempo se dio cuenta de que el pueblo tibetano estaba a favor de conservarla.

“En las décadas de 1960 y 1970, propuso que se pusiera fin a la institución del Dalái Lama”, dijo en una conferencia de prensa en Dharamsala. “El mensaje de hoy es que la institución del Dalái Lama continuará: que después del 14.º Dalái Lama, habrá un 15.º Dalái Lama, habrá un 16.º Dalái Lama”.

Pero no dijo cómo pensaba el Dalái Lama proteger el proceso de reencarnación de la injerencia china.

“Cuando llegue el momento, dará instrucciones”, dijo el Samdhong Rinpoche, refiriéndose a la reencarnación.

El Dalái Lama huyó de China en 1959, después de que el ejército chino invadiera el Tíbet para someter la región al control del Partido Comunista. Desde entonces ha vivido en India, donde ha ayudado a establecer una democracia en el exilio mientras viaja por el mundo para defender la verdadera autonomía y la libertad cultural y religiosa del pueblo tibetano.

Le puede interesar: Se conocen más detalles de la recaptura de alias ‘Fito’ en Ecuador

El gobierno chino considera al dirigente octogenario un separatista que busca la independencia del Tíbet, donde viven más de seis millones de tibetanos. En su ausencia, Pekín ha intentado poner elementos de la institución religiosa tibetana bajo control estatal y borrar la cultura tibetana para absorber al pueblo en una nación unida en torno al Partido Comunista.

Tradicionalmente, la búsqueda de un nuevo Dalái Lama solo comienza tras la muerte del actual. Puede llevar años identificar al niño que se cree que es su reencarnación, y más de una década educarlo y prepararlo para el papel. El temor a que China explote esa laguna ha determinado durante mucho tiempo la estrategia del Dalái Lama desde que se exilió.

El Dalái Lama renunció a su papel de liderazgo político en el gobierno tibetano en el exilio en 2011, una decisión destinada a fortalecer la estructura democrática del movimiento tibetano. Desde entonces, los refugiados tibetanos dispersos por todo el mundo han elegido a su líder político mediante una votación directa.

En los últimos años, el Dalái Lama ha dicho a sus seguidores que estaba considerando otras posibilidades para el futuro de su función después de él.

Le puede interesar: El trato a puerta cerrada que salvó el “hermoso” plan de Trump

Ha dicho que su sucesor nacería en un país libre, indicando que el próximo Dalái Lama podría proceder de entre los exiliados tibetanos, que suman unos 140.000, la mitad de ellos en India. También ha dicho que su sucesor podría ser identificado cuando él todavía siga vivo, y que esa persona podría ser un adulto, y no necesariamente un hombre, en una ruptura con siglos de tradición.

Pero había dicho que aclararía su postura sobre el futuro de la institución, y sobre su reencarnación, cerca de su cumpleaños 90, que se celebra esta semana en Dharamsala.

En su breve declaración, el Dalái Lama indicó que se ceñiría a la costumbre secular, y afirmó que la fundación que dirige su oficina debería “llevar a cabo los procedimientos de búsqueda y reconocimiento de acuerdo con la tradición del pasado”.

Samdhong Rinpoche se negó a decir si eso descartaba las sugerencias anteriores del Dalái Lama, como la de encontrar un sucesor antes de su muerte para evitar que China se hiciera cargo del proceso.

*Amy Chang Chien colaboró para este reportaje desde Taipéi.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com