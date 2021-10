El G20 acuerda trabajar con los talibanes para distribuir ayudas

Los líderes del Grupo de los Veinte, que reúne a los países más poderosos del mundo, no tenían otra opción que involucrar a los talibanes en los planes de ayuda humanitaria.

Los países del Grupo de los Veinte (G20) acordaron este martes trabajar con los talibanes para el envío de ayuda humanitaria a Afganistán y así paliar la grave crisis económica que pasa el país, aunque dicha decisión no significará el reconocimiento político del gobierno talibán.

Todos los miembros del G20 participaron de un encuentro virtual, con excepción de Rusia, China y Reino Unido, pues el primer ministro británico, Boris Johnson, se encuentra de vacaciones. También asistieron representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Rusia, cabe destacar, convocó a una reunión en Moscú para abordar la crisis afgana. En dicho encuentro se han citado a Pakistán, India, Irán y a los talibanes.

¿Por qué era necesario trabajar con los talibanes?

Sin el consentimiento del gobierno talibán, que controla las rutas de acceso a Afganistán, sería imposible transportar la ayuda.

“Si no nos dejan entrar, no entraremos”, reflexionaba el primer ministro italiano, Mario Draghi. “Abordar la crisis humanitaria requerirá contactos con los talibanes, pero esto no significa su reconocimiento”, enfatizó.

La colaboración con los talibanes era inevitable. Para la canciller alemana, Angela Merkel, era urgente enviar ayuda humanitaria a ese país.

“No puede ser el objetivo de la comunidad internacional ver cómo 40 millones de personas se sumen en el caos porque no haya suministro eléctrico ni un sistema financiero”, destacó la canciller.

Pero la colaboración también requerirá un compromiso de los talibanes: los líderes del G20 les han pedido que rescindan sus vínculos con grupos terroristas y aborden su presencia en todo el territorio.

El Comité Internacional de Rescate ha señalado que Afganistán está al borde de un colapso humanitario, ya que el país depende en un 75 % de la ayuda extranjera para sobrevivir, y ese apoyo se ha visto congelado desde que los talibanes se tomaron el poder.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cerca de un millón de niños malnutridos en el país se ven amenazados hoy más que nunca por la crisis económica. Pero la inseguridad alimentaria no solo se queda en los niños: 14 millones de afganos, la mitad de la población, no pueden comer por los precios elevados de los alimentos, y su drama se ve profundizado por la llegada del invierno, una temporada de sequía, la pandemia y el regreso de otras epidemias como el sarampión.

¿De cuánto dinero se está hablando?

La Comisión Europea anunció en un encuentro virtual ayudas para Afganistán por un monto de mil millones de euros. Sin embargo, no es lo único. El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que aumentará los fondos de ayuda para los afganos a un monto de US$300 millones.

“Estados Unidos sigue comprometido para trabajar estrechamente con la comunidad internacional y emplear medios diplomáticos, humanitarios y económicos para encarar la situación en Afganistán y apoyar al pueblo afgano”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Estados Unidos mantiene congelados US$9.000 millones en activos de Afganistán, lo que ha profundizado la crisis. El ministro de Relaciones Exteriores del talibán, Amir Khan Muttaqi, le ha pedido a Washington que libere los activos congelados para salir de la crisis. Sin estos, dice Muttaqi, lo único que se hace es ayudar “a la moral del Estado Islámico”, que se ve fortalecido por la emergencia humanitaria.

Las ayudas serían distribuidas a través del paraguas de la Organización de Naciones Unidas, la cual deberá establecer una hoja de ruta de manera urgente para el transporte y la logística en suelo afgano.

