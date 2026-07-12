El jeque Hamad, el líder que convirtió a Catar en una nación rica, murió a los 74 años

Bajo el reinado de Hamad fue lanzada la cadena de información internacional Al Jazeera, en 1996. Foto: EFE - STRINGER

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El jeque Hamad bin Jalifa al Thani, el hombre que hizo a Catar una nación rica, falleció este domingo en la mañana, según informó la sede del poder, el Amiri Diwan, en una publicación en X. Sin embargo, la causa de su muerte no se ha publicado.

El jeque Hamad derrocó a su padre en un golpe de Estado incruento en 1995 y gobernó durante 18 años antes de ceder pacíficamente el poder a su hijo, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Durante ese tiempo, el país pasó de enviar su primer cargamento de gas natural licuado en 1996 a convertirse en el mayor exportador mundial de GNL. Hamad aprovechó estas riquezas para conseguir influencia global y una prosperidad sin igual para sus ciudadanos.

La embajada de Estados Unidos en Catar expresó sus condolencias en una publicación en las redes sociales. “Lamentamos la gran pérdida del Emir Padre, cuyo liderazgo visionario dio forma al Catar moderno y transformó el país en un socio global fundamental para Estados Unidos”, declaró la embajada.

Nacido en 1952, el jeque Hamad estudió en la Real Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido, y se incorporó a las Fuerzas Armadas de Catar en 1971. Nombrado heredero aparente en 1977, Hamad fue asumiendo progresivamente responsabilidades en la gestión de los asuntos cotidianos del país, incluida la producción de petróleo y gas natural.

En 1995, el jeque Khalifa intentó recuperar parte de los poderes de su hijo, y Hamad aprovechó la oportunidad para hacerse con el poder mientras su padre se encontraba en Suiza, ordenando que tanques y personal militar rodearan el Amiri Diwan, según Allen Fromherz en “Qatar: A Modern History”. Los contragolpes impulsados por Khalifa fracasaron.

Hamad, que asumió el poder a los 44 años, fue considerado desde el principio como una influencia modernizadora, tanto en la región del Golfo como dentro de Catar.

El joven emir intentó introducir algunas reformas democráticas limitadas. Hamad organizó las primeras elecciones municipales de Catar en 1999 y aprobó una constitución que fue ratificada en 2004. Sin embargo, las promesas de Hamad y de su sucesor de celebrar elecciones legislativas más amplias aún no han dado fruto.

Bajo el reinado de Hamad, la economía de Catar se multiplicó por más de 20, alcanzando los USD 199.000 millones en 2013, según datos del Banco Mundial.

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A medida que el dinero fluía hacia el país procedente de las exportaciones de gas, Hamad comenzó a destinar parte de los beneficios a la inversión y creó la Autoridad de Inversiones de Catar (QIA) en 2005. Bajo la supervisión del asesor de confianza de Hamad, el jeque Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani —más conocido como HBJ—, la QIA invirtió tanto en el país como en el extranjero, especialmente en sectores ajenos a la industria de los hidrocarburos.

El fondo aprovechó la agitación de los mercados provocada por la crisis financiera mundial para adquirir participaciones en algunas de las mayores empresas del mundo, entre ellas el banco británico Barclays Plc y Volkswagen AG. En 2010, el fondo adquirió los emblemáticos grandes almacenes Harrods de Londres.

Dentro de las fronteras de Catar, los proyectos de construcción aprobados por Hamad han contribuido a transformar su capital, Doha, de una pequeña localidad a un resplandeciente centro cosmopolita, aunque de menor tamaño que la vecina Dubái.

Hamad y su esposa, la jequesa Moza bint Nasser Al Misnad, invitaron a universidades estadounidenses —entre ellas Georgetown, Texas A&M y Carnegie Mellon— a establecer campus en el emirato. En 2010, Catar se convirtió en el primer país de Oriente Medio al que se le concedió el derecho a organizar la Copa del Mundo de fútbol de 2022.

La decisión de Hamad de conceder un préstamo de USD 500 millones para apoyar a Al Jazeera en 1996 puede haber sido una de las más trascendentales.

La cadena de noticias con sede en Doha comenzó a generar polémica a nivel regional e internacional casi desde sus inicios, al ser uno de los primeros programas en lengua árabe en criticar la política interna de los países vecinos, aunque informa de forma moderada sobre los asuntos locales.

Las políticas geopolíticas del gobernante también le enfrentaron en ocasiones a sus propios aliados. Invitó a EE. UU. a establecer la mayor base aérea estadounidense de la región, al tiempo que mantenía relaciones cordiales con Irán.

Permitió a Israel, hasta la guerra de Gaza de 2009, mantener una oficina comercial, al tiempo que mantenía estrechos vínculos con el movimiento palestino Hamás.

Cuando estallaron las revueltas en todo el mundo árabe en 2011, Hamad respaldó los movimientos de protesta. Catar apoyó los levantamientos en Siria y envió aviones de combate para luchar contra las fuerzas de Muamar el Gadafi en Libia.

Catar concedió un préstamo de USD 8.000 millones para respaldar al primer Gobierno islamista de Egipto, encabezado por Mohamed Mursi, tras el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak en 2011.

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La creciente influencia del país no siempre fue bien recibida y contribuyó a agravar las divisiones en su propia región. Manifestantes en Libia y Egipto quemaron banderas cataríes, indignados por el respaldo del jeque Hamad a los movimientos islamistas en sus países.

El ejército egipcio derrocó a Mursi apenas unos días después de la abdicación de Hamad, y los esfuerzos de Catar por apoyar a los grupos rebeldes en Siria fracasaron a medida que el Estado Islámico y el ejército sirio de Bashar al-Ásad se afianzaban.

El apoyo de Hamad a estos movimientos sentó las bases para las disputas diplomáticas con Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto, que han llegado a definir el reinado de Tamim, hijo de Hamad. Si bien una disputa de 2014 se resolvió al cabo de ocho meses, el cuarteto suspendió las relaciones comerciales y diplomáticas con Catar en 2017 durante más de tres años.

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