Terremotos en Venezuela desplazaron el terreno hasta 60 centímetros, según la NASA

Los terremotos en Venezuela se registraron el pasado 24 de junio. Hasta el momento, han dejado más de 4.000 víctimas mortales. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que los fuertes terremotos registrados en el norte de Venezuela el pasado 24 de junio provocaron un desplazamiento significativo de la superficie terrestre. De acuerdo con la agencia, en algunas zonas el terreno se movió hasta 60 centímetros.

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Estas conclusiones, explicó la entidad, se obtuvieron a partir de mediciones preliminares realizadas con el satélite NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), un proyecto conjunto de la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO).

Por medio de este satélite, los investigadores pueden observar con gran precisión los cambios en la superficie terrestre, pues su radar de apertura sintética es capaz de detectar movimientos de apenas unos milímetros.

Entonces, para elaborar los mapas, el equipo de científicos empleó la interferometría de radar de apertura sintética (InSAR), una técnica que, en palabras más sencillas, compara imágenes tomadas por el satélite NISAR en distintos momentos.

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El objetivo, explicó la NASA, es medir las variaciones en la distancia entre el satélite y la superficie terrestre para identificar posibles movimientos del terreno.

Los investigadores analizaron imágenes tomadas entre el 25 y el 30 de junio y las compararon con registros obtenidos entre el 13 y el 18 del mismo mes. Los resultados revelaron un patrón de desplazamientos horizontales y verticales en la superficie.

“Los tonos rojos y azules indican desplazamiento en direcciones opuestas (rojo hacia el este y azul hacia el oeste), mientras que los tonos amarillos señalan un desplazamiento cercano a cero”, explicó la entidad en sus redes sociales y aclaró que los resultados aún son preliminares.

Los científicos detectaron que, al sur de un tramo de la falla geológica, representado en el mapa con un tono azul más intenso, la superficie se desplazó hasta 60 centímetros hacia el oeste.

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Eric Fielding, geofísico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, aseguró que estas imágenes ayudan a comprender por qué los terremotos causaron daños tan graves. “InSAR nos dice mucho sobre lo que sucedió durante este terremoto”, agregó.

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