El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumplió el lunes un año al frente del Gobierno salvadoreño entre dos emergencias que amenazan el futuro de la empobrecida nación centroamericana y sin una ceremonia oficial. El mandatario, cuya comparecencia ante el Congreso para rendir el informe de sus primeros 12 meses se canceló, visitó un lugar cercano a tres comunidades afectadas por las lluvias de la tormenta tropical Amanda."Nadie quería que nuestro primer año fuera así, pero nosotros no controlamos el clima, nosotros no hicimos el virus que está atacando a todo el mundo", señaló Bukele bajo una suave lluvia.

Esta conferencia de prensa fue apenas la tercera aparición del jefe de Estado fuera de la Casa Presidencial desde que el país está en cuarentena domiciliar obligatoria por la COVID-19, una medida implementada el 21 marzo pasado.

Violencia y empresarios

El presidente aprovechó para destacar los resultados en materia de seguridad de su administración y para criticar a los empresarios agrupados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada.

"Lo principal para nuestro Gobierno son las vidas humanas", aseguró y añadió que su primer año de Gobierno es el "más seguro en toda la historia de El Salvador y con el mes más seguro en toda la historia de El Salvador (mayo)". Cifras oficiales señalan que durante el primer año de gestión de Bukele se registraron 1.547 asesinatos, cifra por debajo de los computados por los cuatro anteriores presidentes en sus primeros 12 meses.Además, criticó a los empresarios por pedir donaciones, cuando "son los grandes" y dijo que un pequeño grupo de ellos "esta controlando la Asamblea Legislativa" y "está bloqueando la ayuda al pueblo".

El domingo, Bukele llegó a otra zona cercana a una comunidad duramente golpeada por las lluvias, donde desafió a diputados y magistrados de la Corte Suprema por los fondos para la emergencia.Declaró que “si tenemos que suspender los pagos a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, pues lo vamos a suspender para poder dirigir ese dinero al pueblo”."Que no digan que no se puede, que lo intenten", apuntó Bukele y aseguró que “sus decretos serán de nulidad absoluta”.

Bukele pronunció estas palabras cuando una comisión del Congreso se ponía de acuerdo en los términos en los que autorizarán el uso de 389 millones de dólares.Horas después, cerca de la madrugada, los legisladores daban luz verde al destino de ese dinero para atender ambas emergencias.

Reclamo legislativo

El presidente del Congreso, Mario Ponce, cuestionó este lunes las declaraciones del mandatario sobre el supuesto bloqueo que sufre de parte de dicho órgano de Estado."Le hemos dado todo, le hemos dado recursos", expresó en una entrevista de radio y agregó que, como líder del órgano Legislativo, "no me han escuchado lanzar improperios en contra del presidente ni de ningún funcionario de este Gobierno"."Nosotros no estamos enfrascados en pelear con el órgano Ejecutivo ni con el Judicial" y "respetamos la decisión de las instituciones", manifestó.

De cara al resto de la cuarentena y para paliar los daños de la tormenta Amanda, Ponce señaló que las decisiones que el mandatario tome deben respaldarse en un decreto legislativo, de lo contrario serán "ilegales"."Eso es lo que la Constitución nos manda", subrayó.

Para el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, el mandatario busca “potenciar” la confrontación para obtener “réditos electorales” al colocar en “el imaginario que el enemigo del pueblo son los diputados” y combinarlo con su alta popularidad.El Salvador celebrará en 2021 elecciones legislativas, en las que se prevé que el partido formado por el movimiento Nuevas Ideas, fundado por Bukele, obtenga mayoría y supere a los partidos de oposición, que actualmente controlan el Parlamento.La llegada de Bukele al Gobierno supuso la ruptura del bipartidismo que mantuvieron durante tres décadas la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido que expulsó a Bukele en 2017.

De acuerdo con una reciente encuesta del periódico La Prensa Gráfica, “el 95,7 % de los salvadoreños aprueba el trabajo que ha realizado el presidente Nayib Bukele para afrontar la pandemia de COVID-19”, mientras que el 3,1 % de los encuestados “lo desaprueba”.El coronavirus ha causado hasta el momento en El Salvador 2.582 casos confirmados, 46 fallecidos y 1.686 pacientes sospechosos de contagio.