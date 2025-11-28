“Fue engañado”: Embajada de China sobre empresario de ese país fotografiado con disidencias

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang en una rueda de prensa. Foto: Mauricio Alvarado

El pasado lunes 24 de noviembre se dieron a conocer unas imágenes que aparentemente mostraban a un empresario chino en Colombia realizando negocios fraudulentos relacionados con minas ilegales y las disidencias de las FARC. Sin embargo, la Embajada de China en Colombia emitió un comunicado en el que desmintió esta versión.

Noticias Caracol difundió imágenes que vinculan a Jixing Zhang con disidencias y minería ilegal.

La Embajada china negó los hechos y dijo que buscaba inversiones legítimas en oro y palma.

Zhang afirmó haber sido engañado por amigos colombianos que lo llevaron a campamentos armados.

Autoridades hallaron mensajes que lo relacionan con compra de armas y apoyo logístico a disidencias.

El embajador Zhu Jingyang rechazó las acusaciones y pidió proteger la cooperación bilateral.

Según las fotografías y archivos revelados por Noticias Caracol, el ciudadano Jixing Zhang habría visitado campamentos de las disidencias en el Catatumbo, Antioquia y en el sur de Bolívar, donde se reunió con jefes armados para, supuestamente, ofrecer inversiones productivas en minería y fabricación de armas

Sin embargo, el comunicado de la embajada china asegura otra cosa, indicando que se trata de un empresario de una “legítima empresa china” que viajó a Colombia y otros países de Latinoamérica en 2024 para buscar inversiones en minas de oro y aceite de palma.

No obstante, se vio involucrado en la polémica porque pidió ayuda de traducción a unos “amigos colombianos”, quienes lo llevaron a los campamentos, allí le pidieron tomarse fotos con los supuestos “líderes locales”, con quienes también discutió negocios sobre minas de oro y pensó que, si acaso portaban armas, era para protegerse.

Esto concuerda con las versiones de los habitantes de las áreas de influencia, quienes aseguraron que el ciudadano se presentó como un empresario interesado en invertir recursos en proyectos agrícolas y productivos, según informó El Colombiano.

Sin embargo, las autoridades colombianas, revelaron que, en unos mensajes de texto, el ciudadano aparece vinculado a presuntas actividades que mezclan compra de armas, minería ilegal de oro y apoyo logístico para fortalecer las estructuras de las disidencias.

“El ciudadano chino declaró que, sin saberlo, fue víctima de un increíble engaño al ingresar a las instalaciones de un grupo de guerrilla ilegal”, afirmó la embajada china.

Asimismo, aseguraron que esta situación ha generado un “grave daño a su reputación”, tanto en su vida normal en China como en su imagen en Colombia.

El embajador chino, Zhu Jingyang, aseguró en una rueda de prensa el viernes 28 de noviembre que la embajada realizó una investigación exhaustiva en el “círculo de todas las empresas y ciudadanos chinos en Colombia”, hasta que la persona involucrada se contactó por teléfono desde China.

Además, afirmó que hasta el momento la embajada no ha recibido ninguna notificación del gobierno ni de las autoridades judiciales del país.

“China solo lleva a cabo cooperación militar con estados soberanos y nunca ha vendido armas a entidades sin autorización gubernamental. China nunca interfiere en los asuntos internos de otros países y siempre defenderá la paz, la seguridad y la estabilidad en las regiones del mundo”, añadió el comunicado.

También se reiteró el compromiso de China con las relaciones con Colombia para la cooperación económica y comercial, advirtiendo que estos señalamientos afectan a un ciudadano “inocente” y ponen en riesgo la confianza de las empresas chinas para invertir en Colombia.

👉 Llamado a la cooperación bilateral

A pesar de la coyuntura actual, el embajador chino Zhu Jingyang afirmó en rueda de prensa que el XV Plan Quinquenal de China representa una gran oportunidad para Colombia.​

Destacó beneficios en tecnología, ciencia, energías limpias, biofarmacia y más, con el nuevo plan que entrará en vigor en marzo de 2026 tras la IV Sesión Plenaria del XX Comité Central del PCCh. Además, enfatizó que surgirán más proyectos de cooperación bilateral, recordando que China es el segundo socio económico de Colombia tras Estados Unidos.​

Esta visión se alinea con recientes publicaciones del embajador en medios como Portafolio, donde subraya la apertura china a socios como Colombia vía la Iniciativa de la Franja y la Ruta, enfocada en innovación y desarrollo sostenible.

