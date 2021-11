Embajador de Irán en Colombia: “Somos amigos y tenemos una relación histórica”

Luego de la polémica desatada por las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, desde Israel, con las que afirmó que el país asiático y Colombia comparten un enemigo en común, “es el caso de Irán y Hezbolá, que opera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela”, según admitió el jefe de la cartera colombiana, el embajador de Irán en Colombia se pronunció al respecto, tras días de haber permanecido en silencio.

“Las relaciones de Irán y Venezuela se han formado en el marco del derecho internacional y están creciendo. Estas relaciones no son una amenaza para ningún país, incluyendo a los países de América Latina”, afirmó el diplomático desde la cuenta de Twitter de la embajada en Bogotá. En lo que respecta a las relaciones con Venezuela, el funcionario escribió que “los documentos de una publicación colombiana que afirman que existe un comercio de armas avanzadas (misiles) entre Irán y Venezuela son falsos. Estos países tienen relaciones económicas y comerciales beneficiosas. Otros países latinoamericanos también pueden disfrutar de relaciones económicas y comerciales con Irán”.

Por su parte, el presidente Iván Duque ha tratado de calmar la polémica surgida por los comentarios del ministro de Defensa, razón por la cual el mandatario recalcó que “Colombia no usa la palabra enemigo para referirnos a ningún país. Nosotros no usamos la palabra enemigo para hablar de ninguna nación. Nuestra nación es respetuosa del derecho internacional y nuestras posturas siempre se han dado en el marco de ello”. El mandatario recalcó que Colombia mantiene relaciones diplomáticas con Irán, pero eso no quiere decir que los dos países estén de acuerdo en todo.

